Seguridad Social y SEPE asumen el 65% del gasto público derivado de la Covid

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus hasta el pasado mes de marzo, las Administraciones Públicas han gastado 50.644 millones de euros en medidas contra la Covid-19. Una cantidad que han tenido que asumir, muy mayoritariamente, Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Concretamente, según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2020 Seguridad Social y el SEPE asumieron unos 29.311 millones del gasto en Covid, un 65% del total.

Esta tendencia se mantiene en 2021. Hasta marzo, son estas entidades las que mayor carga de gasto en medidas antiCovid soportan. Concretamente, unos 3.759 millones, de nuevo un 65% del total de lo invertido en iniciativas para paliar el impacto de la pandemia, 5.737 millones.

Gasto en medidas Covid de Seguridad Social y SEPE en 2020. Fuente: Ministerio de Hacienda.

La puesta en marcha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las ayudas a autónomos han obligado a SEPE y Seguridad Social a hacer un esfuerzo financiero extraordinario.

Solo en 2020, las prestaciones por ERTE y el resto de los subsidios creados por la Covid supusieron un impacto para las arcas públicas de unos 15.549 millones. Mientras, las prestaciones por cese de actividad de los autónomos supusieron unos 3.859 millones.

Por otro lado, la otra gran pata de gasto (aunque en realidad son 'ingresos perdidos') son las exoneraciones de cuotas sociales para empresas y trabajadores por cuenta propia, que supusieron unos 7.791 millones en 2020. Mientras, las incapacidades temporales (que corrieron a cuenta del sistema público) conllevaron un gasto de 2.112 millones.

Cabe recordar que todas estas cifras son susceptibles de subir. Tanto ERTE como prestaciones de autónomos se han renovado hasta finales de septiembre, y todos los pronósticos dan por hecho que se seguirán ampliando hasta finales de año.

Pronóstico

De hecho, los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) son que ERTE y ayudas a autónomos supondrán unos 44.650 millones de euros desde su puesta en marcha hasta el 31 de diciembre de 2021.

Todo esto no significa que el resto de los subsectores de las Administraciones Públicas no vayan a tener que asumir a lo largo de este año un importante incremento del gasto destinado a medidas para paliar la Covid, aunque su impacto global no será tan elevado como en el caso de Seguridad Social y SEPE.

En lo que va de 2021 (hasta marzo, con los datos consolidados de Hacienda), el conjunto de la Administración Central (que incluye al Estado) ha incrementado en un 15% anual sus partidas destinadas a subvenciones, un 1,9% lo correspondiente a asalariados y un 5,2% las prestaciones sociales.

Mientras, las comunidades autónomas también han elevado en una proporción importante su gasto en el mismo periodo de tiempo. Las autonomías han subido su desembolso en asalariados un 8%, en subvenciones casi un 20% y en prestaciones un 6,6%.