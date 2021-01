Moreno trabajará para retirar el decreto de la PAC: "Atropella al sector de la región líder"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que trabajará para que el Gobierno central retire el nuevo decreto de transición de la Política Agraria Común (PAC). Considera que la medida aprobada este martes en el Consejo de Ministros "atropella" los intereses del sector agroalimentario andaluz, que es líder nacional.

Así lo ha apuntado el presidente en El Ejido (Almería) tras visitar la planta de envasado de la cooperativa hortofrutícola Murgiverde. Durante su intervención a los medios, ha destacado que el Gobierno andaluz recoge las "sensibilidades" de las organizaciones agrarias que rechazan el decreto.

A juicio de Moreno, la medida impulsada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, supone un "prejuicio" para el conjunto de los agricultores y ganaderos andaluces. "Recoge requisitos que penalizan a nuestro campo", ha lamentado el presidente andaluz.

Nos sumamos a las organizaciones agrarias y cooperativas en el rechazo contundente a la posición del Gobierno de España sobre la transición a la nueva #PAC. Perjudica al campo andaluz y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que retire el Real Decreto. pic.twitter.com/FZIz9pxLCi — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 28, 2021

Por ello, ha pedido al exconsejero andaluz de Agricultura que retire el decreto porque la industria agroalimentaria "se juega mucho". "¿Por qué no atiende las peticiones del sector?", se ha preguntando mientras ha reiterado al ministro que reconsidere su postura.

"Nuestras alegaciones no han sido escuchadas. La propuesta es un gravísimo error para la comunidad líder en el sector", ha incidido. En este sentido, ha asegurado que, de no cambiar de idea, Luis Planas no estaría "teniendo en cuenta" al campo de España.

"Atropello al campo"

Con ello, Juanma Moreno ha asegurado que trabajará "de manera decisiva" para que el decreto sea retirado porque "es un atropello al campo". Con estas declaraciones, el presidente andaluz muestra su apoyo a las organizaciones agrarias que ya han advertido que convocarán manifestaciones.

El sector considera que la medida del Ministerio de Agricultura "no respeta las directrices planteadas por la Comisión Europea". "Plantea aceleración brusca de la convergencia con graves consecuencias sobre las rentas de los agricultores", incide la industria que ve el decreto como "inasumible".