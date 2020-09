España, Francia y Alemania abren la guerra a la Libra de Facebook: "Sólo el BCE emite moneda"

"Rechazamos cualquier iniciativa de criptomoneda privada. Sólo el Banco Central Europeo (BCE) puede emitir moneda en la eurozona", ha proclamado el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire. Las grandes potencias de la UE (Alemania, Francia, Italia, España y Holanda) han firmado este viernes una declaración conjunta en la que reclaman una regulación lo más estricta posible de las criptomonedas que permita prohibir las que no se ajusten a las exigencias europeas.

La iniciativa supone una declaración de guerra al proyecto del gigante estadounidense Facebook de crear su propia moneda virtual denominada Libra, con el objetivo de lograr transferencias más baratas y rápidas. Un proyecto que está ahora mismo parado precisamente por las dudas que genera en los reguladores de todo el mundo.

La declaración se ha presentado durante el Eurogrupo informal celebrado en Berlín, el primero presencial desde el estallido de la Covid-19. Allí, la vicepresidenta Nadia Calviño ha comparecido ante la prensa con Le Maire, el alemán Olaf Scholz, el italiano Roberto Gualtieri y el holandés Woepke Hoekstra. Con este gesto, los cinco países redoblan la presión sobre la Comisión de Ursula von der Leyen, que tiene previsto presentar un proyecto de ley para regular las criptomonedas en las próximas semanas.

"Desde el principio hemos dejado clara nuestra preocupación por lo que erróneamente se llaman monedas estables y que deberían denominarse criptoactivos", ha dicho Calviño. La vicepresidenta cree que la UE debe fijar el "estándar mundial" para regular las monedas virtuales basándose en tres prioridades: "la soberanía monetaria, la estabilidad financiera y la protección de las consumidores".

Soberanía monetaria

"Estamos inquietos por las criptomonedas. Esperamos que la Comisión presente reglas muy claras y fuertes con el fin de evitar un mal uso de las criptomonedas para actividades terroristas o blanqueo de dinero", ha afirmado el ministro francés de Finanzas.

"Planteamos un principio muy simple: el Banco Central Europeo es el único al que debe permitirse emitir moneda. Y este principio no puede ser amenazado o debilitado por ningún tipo de proyecto, incluyendo Libra", ha insistido Le Maire.

"Apoyamos y promovemos la innovación financiara y las novedades tecnológicas, pero esto tiene que ir de la mano con la estabilidad financiera, la protección de los consumidores y la protección también de nuestra soberanía compartida", coincide el ministro italiano de Finanzas.

Los cinco países le piden a la Comisión que presente "un marco regulatorio preciso y estable" para las criptomonedas y que "prohíba, cuando corresponda, aquellas que no cumplan todos los prerrequisitos". Hasta que no se apruebe esta nueva legislación y no se examinen todos los riesgos, ni Libra ni ninguna otra criptomoneda privada deben poder operar en la UE, señala la declaración conjunta.