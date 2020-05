Díaz: "Hay 300.000 personas sin su ERTE reconocido pero se resolverá esta semana"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que, en efecto, existen todavía 300.000 personas que han entrado en ERTE cuyo expediente todavía no ha podido ser resuelto, y por tanto, todavía no han cobrado.

No obstante, ha asegurado que espera que sea en "esta semana" cuando estos afectados sean revisados para que puedan cobrar "antes de junio". Así lo ha explicado en una entrevista en Telecinco en el programa de Ana Rosa.

La ministra ha señalado que los expedientes no revisados deben de ser personas que entrarían en ERTE a finales de abril. Realizando un cómputo general, Díaz ha contabilizado 520.000 empresas las que se han beneficiado de esta medida y un total de 3.300.000 trabajadores.

Más allá del 30 de junio

"Es la primera vez que en España se utiliza el ERTE de forma masiva", ha expresado. A este respecto y tras la aprobación de la ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio, Díaz ha manifestado que más a allá de esa fecha y "sin lugar a dudas" habrá que ampliarlos para ciertas empresas. "Desvinculamos esta herramienta del estado de alarma pero, además, hemos creado una comisión que se va a desplegar desde el próximo miércoles para analizar sector por sector cuáles necesitan de acompañamiento por parte del Estado después del 30 de junio", ha asegurado.

Por otra parte, la ministra ha vuelto a recalcar la idea de que ningún empresario podrá despedir a ningún trabajador salvo en el caso de que exista una causa real de concurso de acreedores, ya que "mientras estás en el ERTE se le está pagando el sueldo desde las arcas públicas y exonerando de ciertos pagos", ha apuntado.

Drama social y económico

La ministra de Trabajo ha tildado como "muy dolorosa" la actual situación social y económica provocada por la pandemia del Covid-19. No obstante ha explicado que no por ello debemos de desconfinarnos antes. "Hay que ser cautos" para no volver a atrás y lograr reanimar la economía con seguridad. "Tenemos que ir de la mano para mejorar la salud económica y la social", ha insistido. Por ello, se ha mostrado de acuerdo en prorrogar lo que sea necesario el estado de alarma.