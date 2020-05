A Bruselas no le preocupa el déficit de España: ahora hay que gastar

El desplome de ingresos y el aumento del gasto público para amortiguar el impacto del Covid-19 dejarán un agujero histórico en las cuentas públicas del 10,1% del PIB este año, que se reducirá al 6,7% en 2021. La deuda pública escalará un total de 20 puntos, del 95,5% del PIB con el que cerró 2019 al 115,6% este año y sólo se reducirá hasta el 113,7% en 2021, según las previsiones de primavera publicadas este miércoles por la Comisión Europea.

Al comisario de Asuntos Económicos, el socialista italiano Paolo Gentiloni, no le preocupan las cifras de déficit y deuda de España. De hecho, el propio Ejecutivo comunitario ha activado la cláusula general de escape, que suspende temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y da barra libre a los Estados miembros para gastar con el fin de amortiguar el impacto de la crisis.

"España es uno de los países más afectados en Europa por este brote. Eso requiere nuestra solidaridad y que el Gobierno adopte decisiones rápidas y potentes", ha afirmado Gentiloni durante la rueda de prensa de presentación de las previsiones.

"No es frecuente que el comisario de Asuntos Económicos invite a los países a gastar, pero es así ahora. Las consecuencias de no gastar, de no intervenir -y no estoy juzgando la calidad de estas intervenciones- habrían sido peores que las consecuencias que tendremos por el alto déficit y deuda", sostiene Gentiloni.

"Después tendremos un periodo para recuperar el camino. Pero para hacer frente a la crisis, y especialmente para hacer frente al riesgo de perder puestos de trabajo y al paro en España, es absolutamente necesario (gastar)", ha insistido el comisario de Asuntos Económicos. Gentiloni no ha querido aclarar cuándo habrá que volver al Pacto de Estabilidad y empezar a hacer ajustes en España y el resto de Estados miembros.

El comisario de Asuntos Económicos tampoco quiere pronunciarse sobre si al Gobierno de Pedro Sánchez le convendría pedir ayuda al fondo de rescate de la UE (MEDE). El Eurogrupo ha aprobado una línea de crédito especial del MEDE de hasta el 2% del PIB de cada país (24.000 millones de euros en el caso de España) para gasto sanitario relacionado con el Covid-19 con apenas condiciones.

"Los países que pagan tipos de interés más altos para financiarse pueden estar más interesados que el resto, pero corresponde decidir a cada país", ha dicho Gentiloni.

¿Por qué en España el paro va a dispararse hasta casi el 20% mientras que en Italia y Francia, con una contracción económica similar, la tasa de desempleo apenas superará el 10%? Gentiloni ha explicado que la diferencia se debe por un lado al impacto de los distintos sistemas de ERTE, pero sobre todo al punto de partida: España ya tenía un paro del 14,1% antes de la crisis.