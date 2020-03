IRPH, coronavirus y 'brexit': así viene la agenda económica de la Unión Europea

La agenda económica de la Unión Europea está marcada esta semana por la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) sobre el controvertido índice hipotecario IRPH, un fallo en el que la banca española se juega hasta 44.000 millones de euros, según los cálculos de Goldman Sachs. El otro foco de atención será la evolución del coronavirus de Wuhan y su impacto sobre la economía de la eurozona.

LUNES 2 DE MARZO: Comienza en Bruselas la primera ronda de negociaciones del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido tras el brexit. La delegación de la UE la encabeza el conservador francés Michel Barnier, mientras que el jefe de filas británico será David Frost. En total hay 11 mesas de diálogo paralelas sobre asuntos como mercancías, servicios, transportes, energía o pesca. Las conversaciones durarán hasta el jueves.

Las dos partes están de acuerdo en el objetivo final: un acuerdo de libre comercio con cero aranceles y cero cuotas. Pero discrepan en todo lo demás. La Unión Europea exige como contrapartida a Londres que mantenga el actual acceso a sus aguas territoriales a los barcos comunitarios y que siga vinculada a las reglas de la UE en materia social, medioambiental, de competencia y ayudas públicas. Es decir, también dumping cero. Johnson rechaza estas exigencias y amenaza con levantarse de la mesa ya en junio si no hay progresos. El periodo de transición post-brexit finaliza el 31 de diciembre.

MARTES 3 DE MARZO: La gran sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hará pública su esperada sentencia sobre el IRPH. Es el segundo índice más utilizado en España tras el euríbor para calcular el tipo de interés de las hipotecas. Se determina teniendo en cuenta la media de interés de los préstamos a más de 3 años y se ha incluido en cerca del 10% de los préstamos concedidos en España. Está controlado por el Banco de España y cuenta con la ventaja de que es menos volátil que el euríbor. Sin embargo, sus hipotecas son más caras: representa para el consumidor un coste superior de entre 18.000 y 21.000 euros por hipoteca.

El TJUE debe determinar si este índice puede o no ser considerado una cláusula abusiva y si debe ser controlado judicialmente pese a ser regulado por el Banco de España. El abogado general, el polaco Maciej Szpunar, falló el pasado septiembre en contra de la banca y a favor de los clientes. Determinó que los jueces españoles deben verificar caso por caso si los bancos que usaron el IRPH informaron con transparencia a sus clientes: de lo contrario, tienen que anularlo por abusivo y obligar a devolver el dinero cobrado de más.

MIÉRCOLES 4 DE MARZO: Los ministros de Finanzas de la eurozona celebran una videoconferencia extraordinaria y urgente para analizar el impacto del coronavirus sobre la economía y coordinar posibles respuestas. Bruselas ha eludido hasta ahora cuantificar las pérdidas que provocará el covid-19: es demasiado pronto para hacer ningún cálculo, sostiene.

Sobre la mesa del Eurogrupo estará el paquete de estímulo fiscal por valor de 3.600 millones de euros anunciado por Roberto Gualtieri, el ministro de Finanzas de Italia, el país más afectado por el brote. Equivale al 0,2% del PIB para una economía italiana al borde de la recesión. Hasta ahora, Bruselas sostenía que Italia no tiene margen de maniobra para aumentar el gasto público debido a su elevada deuda, que asciende al 137,3% del PIB. En su lugar, la Comisión reclama a Alemania y Holanda, con superávit presupuestario, que acudan al rescate de la eurozona, hasta ahora sin éxito.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) esconde de momento sus cartas. La presidenta, Christine Lagarde, ha dicho al Financial Times, que todavía no está claro qué impacto tendrá el coronavirus sobre la inflación y si requerirá por tanto una intervención en materia de política monetaria. El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, el líder de los halcones en el BCE, asegura que no hay ninguna necesidad de acción por parte de Fráncfort.

- El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen presenta también el miércoles su prometida ley para convertir de manera irreversible a Europa en el primer continente con emisiones cero de aquí a 2050. Se trata de la pieza central para hacer de la UE líder mundial en la lucha contra el cambio climático. De invitada de honor a la reunión de la Comisión estará la activista medioambiental adolescente Greta Thunberg. Según se ha filtrado, la norma daría nuevos poderes a Bruselas para endurecer los objetivos climáticos cada 5 años. Algo que nunca aceptarán los Estados miembros, que tienen la última palabra.

Los críticos acusan además a Von der Leyen de empezar la casa por el tejado. Para llegar a la neutralidad climática, es imprescindible que la UE ajuste su objetivo para 2030, que actualmente es un recorte de emisiones del 40%, que todo el mundo considera insuficiente para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero la alemana no tiene intención de revisar esta meta volante hasta finales de año.

Indicadores económicos

-La oficina estadística comunitaria, Eurostat, publica este martes 3 de marzo la estimación preliminar de inflación en la eurozona durante el mes de febrero y la tasa de paro en enero. En enero, la tasa de inflación se situó en el 1,4%, una décima más que el mes anterior, pero todavía muy lejos del objetivo del BCE del 2%. Por su parte, la tasa de paro en diciembre fue del 7,4%, la más baja desde mayo de 2008, al principio de la crisis financiera. No obstante, España sigue siendo el segundo país con más paro de la UE y duplica la media (13,7%).

-Durante la semana, Eurostat publicará también los datos de precios de producción industrial, comercio minorista, renta regional per cápita y empleo regional. Además, están previstos informes específicos sobre gasto en defensa, niños en riesgo de pobreza y mujeres en el mercado laboral y en Parlamentos y Gobiernos.