¿Cuánto cuestan las oposiciones para ser funcionario A1? Al menos 4 años de estudio y 10.000 euros sólo en academias

Según Ana de la Herrán, las críticas combinan envidia e ignorancia y, pese a ello, el sistema actual valora el esfuerzo; no obstante, reclama revisar pruebas de ciencias y técnicas para atraer talento.

¿Qué está detrás de las críticas al sistema de oposiciones según los inspectores de Hacienda?

Ya implica un riesgo de pérdida de capital humano; en la próxima década podría jubilarse cerca de la mitad del personal, por lo que es urgente planificar plazas y atraer talento. El dato de la edad media y la previsión de jubilaciones se menciona como antecedente en el congreso.

¿Cómo afecta a la Administración que la edad media en la AGE sea de 49 años y se esperen muchas jubilaciones?

Álvaro Bonneville y Ana de la Herrán; piden medidas económicas como becas y un diagnóstico del Gobierno para adaptar las pruebas, además de protección frente a injerencias políticas. Estas demandas se expusieron en el congreso de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA).

¿Quiénes son los protagonistas que reclaman cambios y qué piden en el congreso de FEDECA?

Ya ha provocado una barrera económica que dificulta la igualdad de acceso; en el futuro podría reducir el número de candidatos de entornos menos favorecidos. La afirmación sobre la barrera económica la aporta Álvaro Bonneville y su petición de becas.

¿Qué consecuencias tiene ese coste para quienes quieren presentarse a las oposiciones A1?

Porque la preparación suele durar tres o cuatro años y los aspirantes pagan matrícula, cursos y materiales en academias privadas durante todo ese tiempo. Esta estimación procede de la explicación de Álvaro Bonneville sobre la duración del aprendizaje y el gasto en formación en academias.

Desde Fedeca reclaman proteger a los cuerpos superiores de la Administración Pública frente a posibles injerencias del poder político.

Los funcionarios plantean actualizar las pruebas, especialmente en áreas científicas y técnicas, para poder competir con el sector privado y afrontar la ola de jubilaciones.

Expertos y representantes de los inspectores de Hacienda piden becas y ayudas para evitar que la barrera económica limite el acceso a la función pública.

Aprobar las oposiciones para el subgrupo A1 exige entre tres y cuatro años de estudio y un gasto aproximado de 10.000 euros solo en academias.

Los funcionarios del subgrupo A1 pertenecen a la escala más alta de la Administración Pública de España y pueden ser inspectores de Hacienda, economistas del Estado, diplomáticos o abogados del Estado, por citar tres ocupaciones. Para llegar a este nivel hay que superar la correspondiente oposición... Y hacer un fuerte desembolso económico para superarla.

Según explica Álvaro Bonneville, jefe de área en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, miembro de la Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Cuerpos y profesor en una academia especializada en oposiciones, la carga económica supone "una barrera importante para llegar a la función pública".

"La oposición para A1 no se aprueba en un año, sino que se tardan tres o cuatro", que es el tiempo que el opositor va a estar estudiando en una academia. Esto supone un desembolso de unos 10.000 euros sólo en formación.

En este sentido, demanda que se apliquen las "medidas necesarias y becas" para que este condicionante económico no mine que unas oposiciones se celebren en condiciones de "igualdad, mérito y capacidad".

Ana de la Herrán, presidenta de los Inspectores de Hacienda del Estado, está de acuerdo con poner fórmulas económicas que faciliten que quien lo desee se pueda presentar a estas oposiciones.

Sin embargo, considera que el actual modelo de oposiciones es "un sistema positivo" y recuerda que se premia, en particular, el esfuerzo. "Al talento también se llega por el esfuerzo", indica.

Opina que las críticas al sistema de oposiciones y, sobre todo, a los esfuerzos que hay detrás de funcionarios que obtienen plazas hay "una mezcla entre envidia e ignorancia".

Una de los debates celebrados en el congreso de Fedeca. Fedeca

Esto no implica que no haya que hacer cambios a las pruebas y cómo están diseñadas. "Hay que darles una vuelta, sobre todo en los puestos relacionados con ciencias y técnicas". Sobre todo a la hora de atraer a los mejores y hacer "competencia" a la empresa privada.

Con todo, demanda que el Gobierno de turno haga "un diagnóstico y un análisis de lo que se necesita realmente".

Sobre todo teniendo en cuenta que la edad media de los trabajadores de la AGE es de 49 años, y que se espera un 50% de jubilaciones en la próxima década.

Álvaro Bonneville y Ana de la Herrán abordaban estas cuestiones en el Congreso de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), cuya primera jornada se celebraba este jueves.

Política

En él, los altos funcionarios han demandado que no haya injerencias del poder político en su actividad.

"A la política le corresponde establecer las prioridades, establecer las líneas de gobierno, pero nosotros somos los responsables de mantener y garantizar el control de la legalidad, del procedimiento y, sobre todo, de una Administración Pública profesional que asegure que los derechos de la ciudadanía en ningún momento van a ser lesionados", indicaba Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca.

"Y para eso es necesario también contar con cuerpos superiores de la Administración del Estado que tengan la formación, que tengan las garantías, que tengan la seguridad y que tengan la protección que deben tener ante posibles injerencias del poder político", añadía.