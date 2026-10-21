El presidente de CEOE, Antonio Garamendi junto al presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez Llibre Europa Press

Antonio Garamendi 'premia' a Josep Sánchez Llibre y le vuelve a entregar las relaciones con las Cortes de la CEOE

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LO ESENCIAL Las claves Antonio Garamendi premia a sus vicepresidentes más fieles tras ser reelegido al frente de la CEOE. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, vuelve a asumir la dirección de las Relaciones con las Cortes de la patronal. Miguel Garrido continúa como vicepresidente primero y liderará un grupo enfocado en reducir trabas administrativas y simplificar la normativa. Lorenzo Amor, presidente de ATA, asumirá la gestión de la nueva Comisión de Seguridad Social de la CEOE.

Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE hace sólo unas semanas, ha premiado a sus vicepresidentes más fieles en los órganos de gobierno de la patronal de cara a los próximos años.

Por un lado, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, vuelve a estar al frente de las Relaciones con las Cortes de la CEOE.

El propio Garamendi le arrebató esta responsabilidad hace unos años. Y se inició un enfrentamiento entre ambos que desembocó en que Foment presentara a su propia candidata en las elecciones de CEOE de 2022, que ganó el citado Garamendi por amplia mayoría.

Sin embargo, esas diferencias se han corregido. Y Sánchez Llibre ha pasado a ser uno de los pretorianos más fieles de Garamendi.

La otra mano derecha del vasco, Miguel Garrido, presidente de CEIM, también sale reforzado en los nuevos órganos de gobierno de la CEOE, que se han aprobado este miércoles.

El madrileño continúa como vicepresidente primero de la CEOE. Y será el responsable de un grupo en la patronal que aborde medidas para reducir trabas administrativas y simplificar la normativa.

Lorenzo Amor es otro de los vicepresidentes de Garamendi que asume más responsabilidades. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) estará al frente de una nueva Comisión de Seguridad Social.