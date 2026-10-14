UGT y CCOO usan la huelga general para reclamar la subida del salario mínimo más alta de toda la legislatura
Será una de las demandas del 11N.
Si sale adelante, será el tercer incremento del SMI más elevado desde que Sánchez llegó a la Moncloa.
Más información: Los sindicatos demandan que el SMI suba un 7% en 2027 a las puertas de la huelga general y de las elecciones del 29N
CCOO y UGT exigen una subida del 7% en el salario mínimo para 2027 en el marco de las reivindicaciones para la huelga general del 11 de noviembre.
De aprobarse este incremento del SMI, el sueldo mínimo alcanzaría los 1.306 euros brutos al mes en 14 pagas, siendo la mayor subida de la legislatura.
Los sindicatos justifican la medida para compensar la inflación de 2026 y cumplir el objetivo europeo de alcanzar el 60% del salario medio.
El Gobierno prevé aprobar el decreto del nuevo SMI antes de las elecciones del 29N, tras escuchar las propuestas del comité de expertos y los agentes sociales.
El salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a centro del debate político y económico. Los sindicatos CCOO y UGT han incluido como parte de sus reivindicaciones para la huelga general del próximo 11 de noviembre subir un 7% los sueldos más bajos en 2027.
Se trata de un incremento del SMI que, si el Gobierno cediera a él, sería el más elevado de toda la legislatura.
Y el tercero más pronunciado desde que Gobierna Sánchez. Sólo quedaría superado por las subidas de 2019 (que fue del 22%) y de 2023 (del 8%).
Los sindicatos argumentan que esta subida viene a compensar el incremento de la inflación de este 2026 (el más elevado tras la crisis generada por la guerra en Irán) y el incremento de los salarios medios.
Cabe recordar que la meta europea es que los salarios mínimos supongan en torno al 60% de los salarios medios. De ahí que los sindicatos exijan una subida de por encima de la inflación media de este 2026 (que se espera que esté cerca del 4%), para cumplir con ese objetivo.
Con la propuesta de los sindicatos, los sueldos más bajos sumarían 85,47 euros brutos más al mes en 2027. Es decir, unos 1.306 euros brutos al mes en total en 14 pagas.
¿Entra en los planes del Ministerio de Trabajo esta reclamación? Veremos. En un principio, lo que se manejaba en el departamento de Yolanda Díaz es una cifra que oscilara entre el 4% y el 5%.
Pero en Trabajo no cierran ninguna puerta. En cualquier caso, fuentes del departamento indican que la comisión de expertos todavía tiene que dar su propuesta (hay casi tres semanas de plazo) y que, entonces, se comenzará el diálogo con la patronal y los sindicatos.
Y lo hará relativamente rápido, comparado con otros años. El Ejecutivo cuenta con aprobar el real decreto con el SMI de 2027 antes de las elecciones del 29 de noviembre y, seguramente, antes de la huelga general. Quién sabe si los sindicatos lograrán esta reclamación antes de que se celebren.