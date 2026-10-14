UGT y CCOO usan la huelga general para reclamar la subida del salario mínimo más alta de toda la legislatura

El Gobierno prevé aprobar el decreto del nuevo SMI antes de las elecciones del 29N, tras escuchar las propuestas del comité de expertos y los agentes sociales.

Los sindicatos justifican la medida para compensar la inflación de 2026 y cumplir el objetivo europeo de alcanzar el 60% del salario medio.

De aprobarse este incremento del SMI, el sueldo mínimo alcanzaría los 1.306 euros brutos al mes en 14 pagas, siendo la mayor subida de la legislatura.

CCOO y UGT exigen una subida del 7% en el salario mínimo para 2027 en el marco de las reivindicaciones para la huelga general del 11 de noviembre.

El salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a centro del debate político y económico. Los sindicatos CCOO y UGT han incluido como parte de sus reivindicaciones para la huelga general del próximo 11 de noviembre subir un 7% los sueldos más bajos en 2027.

Se trata de un incremento del SMI que, si el Gobierno cediera a él, sería el más elevado de toda la legislatura.

Y el tercero más pronunciado desde que Gobierna Sánchez. Sólo quedaría superado por las subidas de 2019 (que fue del 22%) y de 2023 (del 8%).

Los sindicatos argumentan que esta subida viene a compensar el incremento de la inflación de este 2026 (el más elevado tras la crisis generada por la guerra en Irán) y el incremento de los salarios medios.

Cabe recordar que la meta europea es que los salarios mínimos supongan en torno al 60% de los salarios medios. De ahí que los sindicatos exijan una subida de por encima de la inflación media de este 2026 (que se espera que esté cerca del 4%), para cumplir con ese objetivo.

Movilizaciones en la banca CCOO ha concretado su nueva escalada de movilizaciones en la banca este otoño, como ya anunció que haría en septiembre para este sector clave de la economía, cuando pedía medidas como un fin de semana de tres días al mes y un alza salarial del 7% para las plantillas bancarias, informa Rubén Escudero. El sindicato avanzó un otoño 'caliente' con paros parciales y concentraciones. Los empleados de banca se quejan de que los beneficios récord del sector no han llegado a las plantillas y de condiciones indignas por parte de sus entidades y superiores. Desde CCOO Servicios se ha convocado los próximos 15 de octubre y 4 de noviembre manifestaciones en una docena de ciudades ante las sedes de los principales bancos del país, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Cajamar.

Con la propuesta de los sindicatos, los sueldos más bajos sumarían 85,47 euros brutos más al mes en 2027. Es decir, unos 1.306 euros brutos al mes en total en 14 pagas.

¿Entra en los planes del Ministerio de Trabajo esta reclamación? Veremos. En un principio, lo que se manejaba en el departamento de Yolanda Díaz es una cifra que oscilara entre el 4% y el 5%.

Pero en Trabajo no cierran ninguna puerta. En cualquier caso, fuentes del departamento indican que la comisión de expertos todavía tiene que dar su propuesta (hay casi tres semanas de plazo) y que, entonces, se comenzará el diálogo con la patronal y los sindicatos.

Y lo hará relativamente rápido, comparado con otros años. El Ejecutivo cuenta con aprobar el real decreto con el SMI de 2027 antes de las elecciones del 29 de noviembre y, seguramente, antes de la huelga general. Quién sabe si los sindicatos lograrán esta reclamación antes de que se celebren.