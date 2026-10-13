Los sindicatos demandan que el SMI suba un 7% en 2027 a las puertas de la huelga general y de las elecciones del 29N

El Ministerio de Trabajo esperará a la propuesta de la comisión de expertos antes de iniciar la negociación con patronal y sindicatos.

Esta exigencia se sumará a las reivindicaciones de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, previa a las elecciones del 29N.

La propuesta elevaría el SMI hasta los 1.306 euros brutos al mes, lo que supone un aumento de 85,47 euros mensuales.

UGT y CCOO reclaman un incremento del 7% en el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2027.

Los sindicatos UGT y CCOO ya están movilizando a sus filas para organizar la huelga general del próximo 11 de noviembre. Unos paros que se celebran a las puertas de las elecciones adelantadas del 29N. Sin embargo, antes, el Gobierno tiene planeado decidir y aprobar el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2027. Y los sindicatos ya han lanzado su reclamación al respecto.

Concretamente, según han explicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de CCOO, los trabajadores reclaman que el incremento del SMI sea del 7% el próximo año.

Si se aplicara esta subida, los trabajadores con los sueldos más bajos cobrarían a 85,47 euros brutos más al mes. Es decir, unos 1.306 euros brutos al mes en total.

Álvarez ha concretado que UGT y CCOO han decidido reclamar una subida del 7% del SMI en la mañana de este mismo martes. Y ha indicado que todavía no se le ha trasladado al Gobierno.

Cabe recordar que, en estos momentos, el SMI es el salario más frecuente en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el Ministerio de Trabajo, por ahora, no hacen ninguna valoración de esta reclamación. Consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, fuentes del departamento indican que la comisión de expertos todavía tiene que dar su propuesta (hay casi tres semanas de plazo) y que, entonces, se comenzará el diálogo con patronal y sindicatos

La subida del SMI a este nivel formará parte de las reclamaciones de los sindicatos durante la huelga general del 11 de noviembre, que han presentado ambos sindicatos este martes ante los medios de comunicación.