La regularización genera 23.587 parados más en el peor mes de septiembre en nueve años pero 'salva' la afiliación

El desempleo entre los menores de 25 años aumentó en 21.411 personas, un 12,7%, mientras el paro subió en 15 comunidades autónomas.

La afiliación a la Seguridad Social creció en 92.327 personas, hasta el récord de 22,43 millones, impulsada por 83.389 extranjeros regularizados y la vuelta de trabajadores de educación.

La regularización extraordinaria elevó en 56.476 los extranjeros inscritos en el paro; más de la mitad llevaba menos de un mes registrado en el SEPE.

El paro registrado subió en septiembre en 23.587 personas, el peor dato para este mes desde 2017, hasta alcanzar 2.379.505 desempleados.

El proceso de regularización de inmigrantes ha disparado el paro en septiembre en 23.587 personas, el peor dato desde 2017, que contrasta con la bajada del año pasado y el buen comportamiento que venía registrando este mes con el fin del verano y la vuelta a la actividad.

El propio Ministerio de Trabajo reconoce que desde que se inició el proceso regularizador se han inscrito en el paro 56.476 extranjeros. Y un 52% de ese total llevan menos de un mes apuntados en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SEPE).

Pero esa misma regularización extraordinaria es la que ha permitido 'salvar' los datos de afiliación media a la Seguridad Social, que suben en 92.327 personas, el triple que en el mismo mes del año anterior.

Esa subida total de la ocupación procede de los 83.389 extranjeros que legalizaron su situación laboral el mes pasado, junto a la mejora de la construcción y la vuelta al trabajo de 60.323 trabajadores de la educación, en plena vuelta al cole.

Tal y como viene ocurriendo desde que se inició la regularización, los datos que más sufren son los del paro. En total, los inscritos en el SEPE se han colocado en 2.379.505 personas.

Por más que desde el Ministerio de Trabajo se recuerda que es la cifra más baja en septiembre desde 2007, la bajada en los últimos doce meses se queda en 42.160 desempleados, menos de la tercera parte del dato del mismo mes del año pasado y del recorte interanual que se venía arrastrando mes a mes.

La llegada de los regularizados a las oficinas del paro generó el mes pasado un incremento totalmente irregular y muy acusado en el colectivo sin empleo anterior, que se elevó un 7,3%, que son 17.966 parados más.

Frente a ello, el paro baja en septiembre en la construcción (1.726 personas menos) y se queda casi sin variación en la industria. El final del verano deja subidas, lógicas de este mes, en los servicios (6.707 parados más que apenas son un 0,4% de aumento) y en la agricultura. Pero ninguna de la envergadura del colectivo sin empleo anterior.

Esa evolución también ha dejado un mal dato en el desempleo de los menores de 25 años, que se disparan en 21.411 (un 12,7% más), hasta quedar en un total de 189.141 jóvenes.

Como es lógico, el paro subió en 15 comunidades autónomas, con Andalucía (6.733 personas), Madrid (2.773) y Galicia (2.746) a la cabeza. Sólo bajó en Canarias y La Rioja.

Como dato curioso, en plena crisis por la invasión de inmigrantes marroquíes, el paro bajó en 328 personas en Ceuta.

22,4 millones de afiliados

El deterioro de los datos del paro mensual choca frente a unos datos de afiliación que marcan un récord nunca visto en septiembre de 92.327 ocupados más, frente a la destrucción de 162.800 puestos de agosto.

Eso coloca el número total en 22,43 millones, tras crecer en 739.888 en doce meses. Y sube el ritmo de creación de empleo al 3,41%, algo que no ocurría desde 2017, salvando el dato irregular de 2021, tras la pandemia.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se hace hincapié en "el dinamismo" del empleo extranjero. Son ya 3,6 millones de afiliados de otros países, un 16,2% del total y 547.637 más que hace un año.

En esa evolución es donde se deja notar la regularización extraordinaria, que ha aflorado ya un total de 421.306 inmigrantes al mercado laboral desde el mes de junio, el primero en que hubo expedientes aprobados (60,2% hombres y 39,8% mujeres).

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados fruto de ese proceso es Colombia, con 118.485 personas, seguido de Venezuela, con 71.999. Estos dos países concentran casi la mitad del total a finales de septiembre.

En el cómputo total por sectores de régimen general, junto a la mencionada subida en educación típica de este mes (que será mucho mayor en octubre), destaca la mejora en 8.736 afiliados de la construcción, que acumula más de 80.400 ocupados de aumento en un año, a un ritmo del 8%, más del doble del general.

Dentro de los grandes sectores de ocupación, también mejora la industria manufacturera en este mes (casi 7.000 más) y la logística (9.622). Recuperan el pulso las profesiones científicas y técnicas, que se acercan ya al millón de afiliados en España.

Del lado negativo, sigue a la baja la hostelería, el comercio y las actividades de servicios relacionadas con el turismo y los servicios de la época estival.

El dato de los autónomos también se recupera tras el verano. A finales de septiembre eran 3,48 millones, 14.229 más que en el mes anterior (cayeron en julio y agosto) y 70.353 más en los últimos doce meses.