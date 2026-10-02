El mercado laboral de EEUU se frena en septiembre y la tasa de paro aumenta una décima, hasta el 4,2%

La tasa de paro subió una décima en septiembre, hasta el 4,1%, con 7,1 millones de personas desempleadas.

El Departamento de Trabajo revisó a la baja la cifra de agosto, desde los 162.000 empleos estimados inicialmente hasta 133.000.

EEUU creó 29.000 empleos en septiembre, muy por debajo de las previsiones y de los 133.000 puestos registrados en agosto.

La economía de Estados Unidos registró 29.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de septiembre según el dato publicado este viernes por el Departamento de Trabajo. La cifra es significativamente menor a las previsiones y está por debajo del promedio de los últimos doce meses.

El dato supone una importante moderación respecto el buen desempeño ya anotado en agosto, mes en el que se crearon 133.000 empleos.

Además, el Gobierno estadounidense ha rebajado la creación de empleo del mes de agosto. Ahora cifran en 133.000 los nuevos puestos de trabajo frente a los 162.000 que se estimaron en su momento.

El dato ya hizo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera rebajas en los tipos de interés de la Fed.

El sector sanitario continuó su tendencia alcista con 17.000 nuevos contratados, sin embargo, con menor creación de empleo respecto a la media de 33.000 empleos. Igualmente, la construcción sumó 11.000 trabajadores más y la industria 9.000 puestos de trabajo.

En el otro lado, las actividades financieras perdieron 7.000 empleos y han caído hasta en 129.000 desde mayo de 2025, en su mayor parte relacionados con las compañías aseguradoras.

El empleo apenas mostró variaciones en septiembre en sectores como la minería, la extracción de canteras y de petróleo y gas, el comercio mayorista y minorista, el transporte y almacenamiento, la información, los servicios profesionales y empresariales, la asistencia social, el ocio y la hostelería.

Por su parte, la tasa de desempleo de septiembre ha aumentado una décima respecto al mes anterior hasta situarse en el 4,1%. En total, EEUU contabiliza 7,1 millones de desempleados.