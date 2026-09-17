Unos 260.000 profesores interinos, más del 25% del total, volverán a trabajar en otoño tras pasar tres meses sin contrato

Un proyecto de ley busca reducir el ratio de alumnos por aula y regular de forma homogénea las condiciones laborales del profesorado para corregir desigualdades entre regiones.

Las condiciones para cobrar los meses de verano varían según la comunidad autónoma, dejando a muchos interinos sin salario y obligados a recurrir a la prestación por desempleo.

La tasa de temporalidad en la educación pública en España triplica la media europea, situándose por encima del 25% frente al 7-8% de la UE.

Más de 260.000 profesores interinos volverán a ser contratados en otoño tras pasar tres meses sin contrato, lo que representa más del 25% del total.

En los meses de septiembre y octubre se producirá una de las mayores peregrinaciones laborales de la economía española. Más de 260.000 profesores y trabajadores interinos de la educación pública, que dejaron su puesto entre junio y agosto, vuelven a ser contratados.

Es una cantidad muy similar a la del año pasado, pese a que en el cómputo anual de afiliaciones a la Seguridad Social, el sector acumula un crecimiento medio del empleo superior al 4% y ha llegado a los 1,37 millones de ocupados en su momento de mayor actividad.

Esa migración laboral que sufre cada año la educación española eleva la estacionalidad a más del 25% del empleo medio anual. Una tasa muy alta si tenemos en cuenta que la media en los países de la UE suele estar en no más del 7% o el 8%, señalan fuentes sindicales.

Es decir, que la tasa de temporalidad de los profesores de la educación pública en España triplica lo que desde la Comisión Europea se consideró como "razonable". El Gobierno se comprometió en rebajar el dato hace cinco años, pero aún no se ha logrado nada.

Desde el punto de vista puramente laboral, este fenómeno viene a trastocar los datos mensuales de ocupación y paro de los próximos tres meses que ofrecen los ministerios de Seguridad Social y Empleo. La contratación de los profesores compensa en parte la caída que se suele dar en los servicios y la hostelería, con el fin de la campaña turística.

De hecho, entre septiembre, octubre y noviembre del año pasado se contrató a casi 259.000 personas en educación, prácticamente las mismas que este año perdieron su puesto en vísperas del verano.

Desde el sindicato independiente ANPE, mayoritario en la enseñanza pública, denuncian cada año la desproporción que sufren los maestros y educadores, con una bolsa de trabajo que crece muy por encima de los puestos que salen en las oposiciones.

La Federación de Enseñanza de CCOO insiste en el problema crónico, que se genera porque las necesidades educativas crecen cada año. Se busca un servicio más personalizado y con menos ratio por aula, y surgen nuevas exigencias profesionales con la educación especial, entre otras cuestiones.

"El caso es que se genera un crecimiento constante en el empleo de la educación, pero no suficiente para atender todo lo que se necesita, siempre vamos por detrás", advierten desde los sindicatos en este mes que, para esta actividad, es uno de los más intensos del año.

No se cobra en todas las CCAA

La contratación de los interinos que cada año se quedan fuera de las oposiciones y entran a formar parte de la bolsa de trabajo, es competencia de las CCAA. En cada una de ellas se regula de forma distinta, aunque con grandes similitudes.

En la mayor parte de los casos, cuando se ha estado trabajando de forma continuada más de seis meses o se ha logrado un contrato o cubrir una vacante de curso completo, los profesores que finalizan contrato por ser interinos siguen cobrando los tres meses de verano.

Pero hay 17 normativas diferentes, cada una con una casuística y complejidad distintas. Si en el País Vasco o Navarra es suficiente con trabajar 165 de septiembre a junio para cobrar en verano, en otras autonomías como Extremadura se eleva la condición a 280 días, o los 255 de Murcia.

Desde los sindicatos advierten que es mucha la gente que se queda sin cobrar como profesores en los tres meses que se queda sin contrato y tiene que solicitar la prestación por desempleo del SEPE para aguantar hasta una nueva hornada de convocatoria de interinos.

Desde la Comisión Europea ya se ha advertido a España por el exceso de temporalidad que sufren algunos de sus colectivos de empleados públicos, como los profesores. Es más, fuentes del sector aseguran que esta es también una de las claves que pueden influir en los malos resultados del Informe Pisa: ningún profesor interino sabe dónde va a ir al año siguiente, salvo un porcentaje minoritario que repite.

Una de las claves para frenar este problema está en el proyecto de ley que está en el Congreso, pendiente de debate, sobre la reducción del ratio de alumnos por aula y una regulación homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario.

Precisamente, el objetivo de esta norma es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.

El Consejo Escolar de Estado, donde están representados los sindicatos, le dio su visto bueno, pero desde las centrales admiten que, en la situación de debilidad que sufre el Ejecutivo en estos momentos, va a ser muy difícil sacar adelante la norma.