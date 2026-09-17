Los costes laborales y los salarios suben en el segundo trimestre del año hasta cifras récord en 26 años

Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente de los otros costes, también aumentaron un 4,2% interanual.

Los salarios brutos se incrementaron un 4% interanual hasta los 2.512,68 euros por trabajador y mes, marcando un récord para un segundo trimestre.

El coste laboral medio por trabajador y mes en España subió un 4% en el segundo trimestre, alcanzando 3.388,15 euros, la cifra más alta desde el año 2000.

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025.

En concreto, se ha situado en 3.388,15 euros, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.512,68 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre 875,47 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual en el segundo cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,8% en tasa interanual en el segundo trimestre, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4% interanual, hasta los 22,32 euros.

Los salarios subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%).

Entre abril y junio se registraron 151.736 vacantes de empleo en España, casi 2.000 más que en el mismo trimestre del año pasado.