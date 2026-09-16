El salario medio subió un 3,4% en 2025, pero la inflación limitó la mejora real al 0,7%

Las grandes empresas pagaron 623 euros más al mes que las pequeñas, aunque estas últimas lograron preservar el poder de compra de sus empleados.

La construcción lideró la subida salarial nominal (+4,4%), pero la industria sigue siendo el sector con salarios medios más altos (2.310 euros/mes).

El salario medio en España en 2025 fue de 2.055 euros mensuales, un 3,4% más que el año anterior, pero la ganancia real fue solo del 0,7% por la inflación.

El salario medio de la economía española durante 2025 se situó en 2.055 euros mensuales, lo que representa un incremento del 3,4% respecto al año anterior (67 euros más al mes ó 804 euros al año).

Así lo refleja el 'Monitor Anual Adecco sobre Salarios' elaborado por The Adecco Group Institute a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, al descontar el impacto de la inflación (con un IPC medio del 2,7% al cierre de 2025), la ganancia del poder adquisitivo real de los trabajadores fue del 0,7%, lo que equivale a un aumento de 14 euros reales al mes (168 euros anuales).

Pese a que 2025 fue el segundo año consecutivo de mejora real, el informe advierte de que el balance acumulado entre 2019 y 2025 sigue siendo negativo en un 1,1%, ya que la subida salarial acumulada (+21,3%) no logró compensar la inflación registrada en dicho periodo (+22,7%).

Por sectores de actividad, la construcción registró la mayor subida salarial nominal en 2025, con un avance del 4,4%, hasta los 1.958 euros mensuales, superando por primera vez en años a la industria (+3,4%) y a los servicios (+3,3%). En términos reales, la construcción obtuvo la mayor ganancia de poder adquisitivo, con un aumento del 1,7%.

Por ramos

No obstante, la industria se mantiene como el sector con los salarios más elevados, alcanzando los 2.310 euros al mes en 2025, mientras que el sector servicios se situó en 2.020 euros mensuales.

Por ramas de actividad, el sueldo medio más alto correspondió al sector de 'Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado', con 4.246 euros al mes (+3,8%).

En el lado opuesto, la hostelería volvió a registrar la remuneración más baja del país, con 1.331 euros al mes (+1,8%), sufriendo una pérdida de poder adquisitivo del 0,8% debido a la inflación.

La mayor caída salarial nominal se observó en 'Actividades Artísticas, recreativas y de entretenimiento', con un descenso del 3,1%, hasta los 1.466 euros y un recorte del poder de compra del 5,8%.

El informe también destaca la brecha según la dimensión de las compañías. Las grandes empresas (de 200 o más trabajadores) pagaron una media de 2.376 euros al mes en 2025, frente a los 2.138 euros de las medianas y los 1.753 euros de las pequeñas. Esto supone una brecha de 623 euros al mes (7.476 euros anuales) a favor de las grandes.

A pesar de esta distancia, Adecco subraya la continuidad en la tendencia de convergencia, dado que los sueldos en las pequeñas empresas crecieron a un mayor ritmo (+3,6%) que en las grandes (+2,8%).

Asimismo, en el acumulado de 2019 a 2025, las pequeñas empresas son las únicas que han logrado preservar la capacidad de compra de sus empleados (+0,4% real), frente a la pérdida real del 4,3% en las grandes corporaciones.

Desde Adecco atribuyen este patrón al "efecto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", que actúa como suelo salarial en los negocios de menor dimensión.

En el análisis por comunidades autónomas, sólo cuatro regiones situaron su sueldo medio en 2025 por encima de la media nacional (2.055 euros/mes).

La Comunidad de Madrid volvió a liderar el ránking autonómico, con 2.451 euros al mes (+3,5%), seguida de País Vasco, con 2.328 euros (+3,8%); Navarra, con 2.208 euros (+2,5%), y Cataluña, con 2.203 euros (+3,8%). En el extremo opuesto se situó Extremadura, con 1.709 euros mensuales (+4,1%).

Atendiendo al poder adquisitivo, diez comunidades autónomas mejoraron su capacidad de compra en 2025, destacando La Rioja (+2,5% real), mientras que la Comunidad Valenciana se mantuvo sin cambios.

Por el contrario, seis autonomías perdieron poder adquisitivo al crecer sus salarios por debajo del IPC: Navarra (-0,1%), Galicia (-0,4%), Aragón (-0,5%), Murcia (-1,2%), Cantabria (-1,7%) y Asturias (-2,8%).