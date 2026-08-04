Los inmigrantes regularizados salvan la afiliación en julio que sube en 41.727 ocupados pese a la baja de 124.000 profesores

El paro aumentó en 19.517 personas en julio, aunque sigue siendo el dato más bajo para ese mes desde 2007; el incremento está ligado a la regularización y acceso de inmigrantes al mercado laboral.

El número de ocupados en la Seguridad Social alcanzó un récord de 22,5 millones, con 3,5 millones de afiliados extranjeros, representando ya el 15,6% del total.

La regularización de inmigrantes generó más de 103.000 nuevos afiliados en julio, compensando la baja de 124.506 trabajadores en educación y 40.605 en el sector agrario.

La regularización de inmigrantes generó más de 103.000 nuevos afiliados en julio y provocó una subida de 41.727 ocupados medios, salvando la ocupación general. La afloración de empleo legalizado en el turismo y la construcción compensó la salida de 124.506 trabajadores de la educación y las 40.605 bajas del sistema especial agrario, típicas de este mes.

Esa evolución irregular del mes de julio se saldó con un récord de 22,5 millones de ocupados en la Seguridad Social, 642.562 más que un año antes. Este dato deja claro el efecto de la regularización: en julio de 2025 los afiliados extranjeros cayeron en casi 4.700. Un año después, hubo 66.046 inmigrantes ocupados ese mes, casi 15 veces más.

Ese efecto regularizador produjo el efecto contrario en el dato de paro mensual registrado en el SEPE. El colectivo sin empleo anterior aumentó en 8.268 personas y el paro de julio se saldó con 19.517 desempleados más, hasta quedar en 2.311.499. A pesar de ello, es la cifra más baja en este mes desde 2007.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que la regularización de inmigrantes ha tenido "una aportación fundamental" en el dinamismo del empleo en los siete primeros meses del año. El proceso se inició en abril y los primeros 159.000 extranjeros con papeles para trabajar surgieron en junio. Tras la subida de julio, son ya 262.475, de una lista de 1,17 millones de peticiones en marcha.

“En conjunto, representan ya el 15,6% del total de afiliados y continúan desempeñando un papel esencial en el dinamismo del mercado laboral y en el sostenimiento del sistema de Seguridad Social”, explica la ministra Elma Saiz sobre el colectivo de trabajadores extranjeros, que se coloca en 3,5 millones de personas.

Sólo en los siete meses que llevamos de 2026, se han generado 420.875 ocupados extranjeros más en España. Esta cifra supone el 63,4% de las más de 663.352 afiliaciones generadas entre enero y julio (y el 65,4% si se consideran los últimos doce meses). Ratios desconocidas en el mercado laboral español.

El propio ministerio destaca que, de todos los nuevos regularizados en los últimos dos meses, el 81,5% (213.883) han ido al régimen general y 12.675 (4,8%) a autónomos. El 60,3% eran hombres y el 39,7%, mujeres.

En el reparto por comunidades autónomas, que es la primera vez que se conoce, un 62% se queda en cuatro de ellas: Madrid (51.844 personas), Cataluña (46.839), Andalucía (33.211) y Valencia (31.690). Muy por debajo, otras ocho autonomías se reparten entre 9.800 y 11.500, mientras que el resto no pasa de 4.000.

La Rioja es la comunidad donde menos regularizados han aflorado, con 1.700. Y como curiosidad, el Ministerio anota 59 inmigrantes legalizados en Ceuta (antes de la avalancha) y 155 en Melilla.

Sectores y autónomos

Si hacemos el análisis de la afiliación del mes de julio por sectores de actividad (régimen general), las bajas en educación y agricultura (más de 173.000 entre los dos grupos) se compensan con los casi 90.000 afiliados que se dieron en las actividades relacionadas con el turismo (hostelería, comercio y administrativos sobre todo). En esa área de servicios es donde más inmigrantes copan el empleo.

A ese fenómeno, típico del mes de julio, se unen los 57.446 que llegaron a la sanidad en verano y otros 15.300 para Administración Pública y Defensa. Las actividades científicas y técnicas siempre se resienten en verano y pierden ocupación.

El dato se levanta en este mes con los 10.741 afiliados más que se dieron en la construcción y 13.124 de la industria manufacturera, dos sectores con una carga importante de empleo inmigrante. La construcción mantiene un ritmo anual de subida en ocupación del 7,28%, el doble que la media y muy por encima del resto de actividades.

El otro dato que también se vio impregnado por la regularización fueron los autónomos. Suelen caer de forma importante en los meses de verano, pero este año sólo se redujeron en 103 en julio, frente a recortes de más de 7.000 el año pasado y de 5.000 del anterior.

La razón no es otra que la subida de 6.000 nuevos autónomos extranjeros en el séptimo mes del año, la mayor en términos mensuales de los dos últimos ejercicios. A finales de julio había en España 3,47 millones de trabajadores por cuenta propia, de los que 531.568 eran extranjeros, cifras de récord.

La caída que suele haber en julio en los autónomos que trabajan en educación, en esta ocasión se ha compensado con los casi 1.500 en hostelería y el fuerte incremento de 1.869 en construcción (cuatro veces más que los apenas 432 del mismo mes de 2025).

Sube el paro

El dato más negativo del mes de julio es la subida del paro en 19.517 personas. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) contaba al finalizar julio con 2.311.499 desempleados registrados, un dato que, a pesar de aumentar, es el más bajo en casi 20 años para ese mes.

El propio Ministerio de Trabajo alerta de que julio es un mes atípico en la evolución del paro. Al estar en medio de la campaña veraniega, es menos sensible que en años anteriores a la estacionalidad y ya no baja tanto como en la década pasada. Y este año se ha visto trastocado también por la regularización de inmigrantes.

Según reconoce el propio ministerio de Yolanda Díaz, el incremento de más de 8.000 personas que se ha producido en el colectivo sin empleo anterior está "ligado" a ese proceso, "que da la oportunidad, hasta ahora inviable, de acceder a los servicios de las oficinas públicas de empleo a las personas trabajadoras que ya estaban en nuestro país pero que carecían de derechos", dice la nota oficial.

Si tenemos en cuenta los doce últimos meses, el paro mensual ha descendido en 93.107 personas (un 3,87%).

Por sectores económicos, aumentó en 8.221 personas en los servicios, que ajustan su actividad en pleno verano, si bien es apenas un 0,5% del total. También creció en 2.433 personas en la construcción y, como hemos mencionado, en 8.268 en el grupo sin empleo anterior.

El paro femenino se sitúa en 1.396.016 mujeres tras incrementarse en 7.707 (0,56%) en relación al mes de junio. Y el desempleo masculino se sitúa en 915.483 al ascender en 11.810 personas (1,31%).

Los jóvenes menores de 25 años, sin embargo, mejoraron ligeramente su situación, con 238 parados menos, hasta quedar en 159.562, el dato más bajo de la serie histórica.

El paro registrado baja en tres comunidades autónomas: Andalucía, con 9.661 personas menos, Extremadura, con 767 y Cantabria con 250 menos.

El número total de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.587.141. De este total, 617.211 contratos de trabajo fueron indefinidos (38,8%).