Yolanda Díaz descarta subir el salario mínimo de forma extraordinaria pese al mayor aumento de precios desde 2024

UGT y CCOO insisten en negociar el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

El Gobierno argumenta que la diferencia entre el IPC real y el previsto no llega al 0,5%, por lo que no se justifica la revisión.

UGT pide activar la revisión semestral del SMI, ya que la inflación supera el 3% desde marzo y ha alcanzado el 3,5% en julio.

Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo descartan una subida extraordinaria del salario mínimo pese al repunte de la inflación.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que julio cerrará como el mes con la mayor subida de precios en los últimos dos años. En este contexto, el sindicato UGT ya ha reclamado al Gobierno que aborde una subida extraordinaria del salario mínimo interprofesional (SMI) para evitar que esta situación dañe el poder adquisitivo de los trabajadores con menos recursos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo descarta esta posibilidad. Al menos por ahora, según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz.

"No se prevé convocatoria extraordinaria" del Diálogo Social para subir el salario mínimo "en la situación actual", precisan estas fuentes.

La inflación y sus previsiones forman parte de los elementos con los que se decide la cuantía del salario mínimo cada año. Unos pronósticos de precios que han saltado por los aires por la guerra en Irán.

La inflación ha superado el 3% en los últimos cuatro meses del año, de marzo a julio. Y este mismo mes ha tocado máximos de 2026, con un 3,5%.

Por ello, desde UGT demandan que opere una de las cláusulas previstas en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y que ordena el SMI.

Concretamente, la que "permite revisar el SMI cada seis meses cuando falla la previsión del IPC", indican desde el sindicato.

Sin embargo, desde el Ministerio objetan que "el diferencial de IPC actual con el pactado no llega a 0,5".

Y recuerdan: "Estamos cerca de que empiece la negociación del SMI de 2027", que suele iniciarse en septiembre.

Los de Yolanda Díaz aseguran compartir con UGT "la preocupación porque los trabajadores, tanto perceptores del SMI como de los salarios convencionales, no pierdan poder adquisitivo, tal y como plasmamos en el acuerdo de subida de SMI para 2026".

UGT no está inquieta por el salario mínimo sólo, sino también por el impacto de la inflación en los salarios en general. "El incierto panorama geopolítico actual sigue representando una amenaza para el desempeño económico y la evolución de los precios, con un impacto directo sobre el poder de compra de las personas trabajadoras", indican.

Incrementos salariales

"En este sentido, por cuarto mes consecutivo, la tasa general de inflación (3,5%) supera el incremento salarial medio en convenio (3,01% hasta junio), si bien los incrementos pactados en los convenios firmados este año recogen una subida del 3,87%", admiten desde el sindicato.

Sin embargo, y en este contexto, consideran que "se ha tornado urgente acometer la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que debe servir para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras y avanzar en la reducción de las brechas salariales entre sectores".

Unas demandas que UGT y CCOO todavía tienen que empezar a negociar con las patronales CEOE y Cepyme. Con todo, parece que este asunto va para largo, dado que la empresarial nacional tiene en su horizonte elecciones en octubre.

Unos comicios a los que, por cierto, sólo se ha confirmado una candidatura (por ahora): la del actual presidente, Antonio Garamendi.