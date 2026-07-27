El Gobierno creará una ayuda para los trabajadores afectados por los incendios que cubrirá su salario y sus cotizaciones
Se trata de una prestación especial y temporal para situaciones de emergencia extrema que costeará el Ministerio de Trabajo.
El real decreto-ley se está elaborando aún y se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes.
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Las claves
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El Gobierno creará una prestación especial para trabajadores afectados por los incendios, cubriendo salarios y cotizaciones.
La ayuda será financiada por el Ministerio de Trabajo y no supondrá un coste adicional para las empresas.
La prestación, de carácter temporal, se aprobará previsiblemente mediante un real decreto-ley en el Consejo de Ministros.
La medida cubrirá situaciones de emergencia extrema ocurridas este verano y se estudia ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta cinco días.
El Gobierno creará una prestación especial por los incendios que han quemado miles de hectáreas en España. Según han indicado fuentes del Ministerio de Trabajo, se trata de una ayuda que cubrirá los salarios y las cotizaciones de los trabajadores afectados.
El planteamiento es que aborde situaciones de emergencia extrema, como los incendios que en las últimas semanas acosan España. Será costeada por el Ministerio de Trabajo y no supondrá un gasto extra para las empresas, según indican las fuentes citadas.
La nueva prestación, que será temporal, se está desarrollando y se está consultando con los gobiernos de las comunidades autónomas y con los agentes sociales. Por ello, aún no está detallada ni cerrada. Sin embargo, se cuenta con que esté en vigor este miércoles.
Para ello, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz afirman que la nueva prestación se aprobará (previsiblemente) mediante un real decreto-ley en el Consejo de Ministros de este martes.
Aunque la prestación se crea por los incendios de estas últimas semanas, desde Trabajo indican que cubrirá toda suerte de situación de emergencia extrema que pueda surgir a lo largo de este verano.
Además, entre los posibles beneficios para los trabajadores, se baraja una ampliación del permiso por muerte de un familiar de hasta cinco días. Pero esto forma parte de la negociaciones que están desarrollando los de Díaz.