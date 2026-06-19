Yolanda Díaz cede ante Carlos Cuerpo y hará los cambios que le exige para desbloquear el registro horario digital

El registro horario digital se mantiene como real decreto, pese a las objeciones de otros ministerios y el Consejo de Estado.

El Ministerio de Trabajo está dispuesto a introducir un periodo transitorio más amplio y reducir el impacto para pymes.

Yolanda Díaz acepta las exigencias de Carlos Cuerpo y Economía para desbloquear el registro horario digital y telemático.

En el Palacio de Vistalegre, ante los representantes de los sindicatos europeos que se reunieron en Madrid este jueves, Yolanda Díaz afirmó que logrará sacar adelante el registro horario digital y telemático.

Un proyecto del Ministerio de Trabajo que lleva bloqueado desde hace meses. Particularmente por las objeciones que Carlos Cuerpo y Economía venían mostrando al respecto. Y que los de Díaz no tenían intención de satisfacer.

Sin embargo, parece que este escenario ha cambiado. Según ha podido saber este periódico, Trabajo está dispuesto a hacer todos los cambios que le exige el vicepresidente económico para que el nuevo registro horario digital y telemático se haga realidad.

El objetivo es vencer las reticencias de Cuerpo y de sus técnicos y que el real decreto pueda ser aprobado, incluso, antes de las vacaciones de agosto.

Esto implica un cambio radical respecto a la posición que hace sólo unas semanas tenía Trabajo. A principios de mayo, los de Díaz no estaban dispuestos a aceptar determinados cambios que les habían exigido los ministerios socialistas.

Pero la situación ha cambiado totalmente. Y Trabajo está dispuesto a gestionar en todos los terrenos para superar el examen del vicepresidente Cuerpo.

¿Qué condiciones reclama Economía? Tal y como recogen las alegaciones que presentó el ministerio y que acabaron en poder el Consejo de Estado, varias.

Entre ellas, un periodo transitorio más amplio y no sólo de 20 días, como recogía el borrador del real decreto diseñado por el departamento de Yolanda Díaz.

Además, los de Cuerpo demandaron herramientas que minimicen el impacto operativo para las pequeñas y medianas empresas de la norma. Y "reevaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales".

En sus apelaciones, los de Cuerpo demandaban que las obligaciones del nuevo registro horario no se apliquen por igual a todos los sectores. Considera que es necesario establecer especialidades sectoriales y dispensas justificadas, como en el caso del empleo del hogar.

Además, Economía puso sobre la mesa que la Administración desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica.

Cabe recordar que otros ministerios, como Función Pública, también pusieron objeciones. Concretamente por el impacto presupuestario que el nuevo registro horario telemático supondrá para el sector público y que no se ha valorado en el proyecto normativo.

¿Qué cambios hará el Ministerio de Trabajo para romper las reservas de Cuerpo? Todavía se están negociando. En cualquier caso, tras el dictamen contrario del Consejo de Estado, ya el departamento indicó que haría algunas modificaciones consideradas menores por Díaz y su equipo.

Concretamente, se permitirá un mayor espacio de acción para la negociación colectiva y se priorizarán los acuerdos entre patronales y sindicatos cuando existan.

También se añadirán elementos para salvaguardar la protección de datos de los trabajadores y se harán cambios en la memoria normativa y en el preámbulo del borrador original.

Siempre decreto

En lo que no va a ceder Trabajo es que el registro horario digital y telemático se tramite con una ley en vez de con un real decreto, como reclamó el Consejo de Estado.

Cabe recordar que el registro horario telemático y digital es una medida rescatada del proyecto de ley para reducir la jornada laboral, que fue rechazado en el Congreso.

Y que los sindicatos CCOO y UGT demandan su aprobación cuanto antes. "Clama al cielo" que el nuevo registro horario no haya visto aún la luz, decía Unai Sordo esta semana, quien calificaba la medida como "de mínimos absolutamente exigibles, algo tan revolucionario como que se cumplan las normas y los horarios".

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay un promedio de 2,5 millones de horas extra impagadas a la semana.

"A veces me dicen que hicimos demasiado, que estemos quietos. No más empezamos. ¡Queremos un registro horario!", proclamaba la vicepresidenta segunda ante los sindicatos europeos este jueves. Veremos si Carlos Cuerpo da luz verde para ello.