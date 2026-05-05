El empleo público se dispara desde 2019: crece el doble que el privado por el tirón de las CCAA

El sector tecnológico y científico muestra un fuerte crecimiento, pero España mantiene su dependencia de sectores tradicionales como comercio y hostelería, sin lograr un cambio estructural en su modelo productivo.

La mayor parte del nuevo empleo público se ha generado en educación, mientras que el sector privado lidera en sanidad y servicios sociales.

Las comunidades autónomas han concentrado casi el 70% de los nuevos empleos públicos, mientras que la Administración General del Estado es la que más rápido crece.

Desde 2019, el empleo público ha crecido un 21,9%, el doble que el empleo privado, impulsado principalmente por las comunidades autónomas.

El mercado laboral español ha pisado el acelerador en el ciclo pospandemia, pero la maquinaria del Estado gira a muchas más revoluciones que el tejido empresarial.

Así, desde el año 2019, la creación de puestos de trabajo en la Administración Pública ha duplicado el ritmo de crecimiento del sector privado. Mientras las empresas han aumentado su fuerza laboral a un ritmo del 10,8% en este periodo, el empleo público se ha disparado un 21,9%.

Este ensanchamiento del Estado tiene un claro protagonista territorial: las comunidades autónomas, que han absorbido prácticamente el 70% de las nuevas incorporaciones.

A pesar de que los primeros datos de 2026 no han sido muy halagüeños, España superó en 2025 la cifra inédita de 21.635.194 afiliaciones medias a la Seguridad Social.

Según desgrana un reciente estudio publicado por Fedea, la comparación con la época preCovid (2019) refleja un balance positivo, con la creación de casi 2,4 millones de puestos de trabajo. El crecimiento fue del 12,2%.

Sin embargo, al levantar el capó de este motor económico, se observa una fuerte asimetría en la velocidad de contratación.

El sector privado siguió siendo el sostén absoluto de la economía española, aglutinando a más de 18,5 millones de trabajadores. Se trata del 85,7% de todas las afiliaciones del país.

En estos seis años, las empresas han sido capaces de generar casi 1,8 millones de nuevos empleos. No obstante, su ritmo de avance —del 10,8%— palidece si se compara con el extraordinario dinamismo de la contratación estatal.

La Administración Pública, en todas sus escalas, ha sumado 558.198 nuevas nóminas desde 2019. El salto es del 21,9% y eleva la cifra total de empleados públicos en España por encima de la barrera de los 3,1 millones. Se trata del 14,3% de la fuerza laboral total.

Las CCAA marcan el paso

De toda esta maquinaria de contratación pública, la inmensa mayoría del crecimiento se ha localizado en los gobiernos autonómicos, que concentran exactamente el 69,7% del total de los nuevos puestos generados.

Los datos revelan que las comunidades autónomas han creado 389.184 empleos en los últimos seis años, un aumento del 26% de sus plantillas.

Este volumen contrasta de forma radical con el papel secundario de las corporaciones locales —ayuntamientos y diputaciones—, cuyo empleo apenas ha avanzado un tímido 5,7%.

Con apenas 40.215 trabajadores más, son las administraciones en las que las plantillas están más estancadas.

La Administración General del Estado (AGE) merece una mención aparte. Es cierto que ha sumado menos nóminas que las comunidades autónomas (128.799 nuevos trabajadores), pero es la parte del sector público que más rápido ha crecido.

En concreto, sus plantillas se han disparado un 37,7% desde 2019, pasando de tener 341.312 empleados a superar los 470.111.

¿Reindustrialización?

Para entender el contexto de la creación de empleo, el informe detalla en qué ramas de actividad se está contratando.

Frente al anhelado cambio hacia un modelo productivo más industrial, la realidad estadística demuestra que la creación de empleo se apoya en dos grandes pilares independientes.

El mayor generador de empleo de toda la economía nacional son las actividades sanitarias y de servicios sociales, responsables de crear 357.995 puestos de trabajo desde 2019 (un 14,6% de todo el crecimiento).

Apenas a unas décimas de distancia se sitúa la educación, que ha incorporado a 345.963 trabajadores al mercado laboral (el 14,1% del nuevo empleo).

Aunque ambos motores tiran del carro laboral con una fuerza casi idéntica, la naturaleza de sus contrataciones es totalmente opuesta.

El boom de la educación tiene un sello eminentemente público: el 82,2% de sus nuevos empleos (273.831 puestos) se ha creado en las administraciones públicas.

Esto ayuda a entender por qué los gobiernos autonómicos concentran el grueso del crecimiento del sector público.

La otra cara de la moneda son las actividades sanitarias y de servicios sociales; a pesar de ser el mayor yacimiento de empleo, su fuerte repunte se apoya mayoritariamente en el sector privado, responsable del 65,3% de esas nuevas afiliaciones (248.683 trabajadores).

En cualquier caso, el protagonismo de estos servicios sociales y educativos contrasta radicalmente con el estancamiento de las fábricas.

La industria manufacturera apenas ha aportado un escaso 6,5% al crecimiento total del empleo (con 159.435 afiliados) y ha visto cómo su peso específico en la tarta global del mercado laboral se reducía en casi un punto (-0,88) durante este ciclo.

Brotes de alto valor añadido

Dentro del sector privado, el reparto del empleo confirma que España sigue dependiendo de sus fortalezas históricas, aunque asoman brotes de alto valor añadido.

El comercio al por mayor y al por menor y la hostelería continúan reinando como los grandes bastiones laborales del país, concentrando prácticamente una cuarta parte de toda la ocupación nacional (el 24,5%).

En los últimos seis años, la hostelería ha sumado 216.241 trabajadores, mientras que el comercio ha aportado 183.129 nuevas nóminas.

Sin embargo, el dato más esperanzador para el sector privado llega del lado de la tecnología y la ciencia.

La sección de información y comunicaciones ha sido la más dinámica de toda la economía junto con la educación, disparándose un 35,2% e incorporando a más de 178.000 trabajadores.

En la misma línea, las actividades profesionales, científicas y técnicas han crecido un 26,6%, sumando casi 205.000 afiliados al sistema.

A pesar de este empuje de las actividades tecnológicas y científicas, el autor del informe concluye que estos movimientos no son suficientes para transformar la base de la economía.

En esencia, España mantiene porcentajes de empleo muy similares en sus sectores habituales, lo que descarta que se haya producido el ansiado cambio estructural de nuestro modelo productivo.