Trabajo acusa a Cuerpo de alinearse con la CEOE contra el registro de jornada y dinamitar el acuerdo de Gobierno

Se modificarán aspectos del proyecto, como dar más peso a la negociación colectiva y reforzar la protección de datos, pero se mantendrá la tramitación como real decreto.

Pese a los informes negativos y al dictamen del Consejo de Estado, Trabajo seguirá adelante con la tramitación del real decreto, incorporando algunos cambios.

Trabajo sostiene que las críticas de Economía y la CEOE vulneran el pacto firmado entre PSOE y Sumar para reforzar el control horario.

El Ministerio de Trabajo acusa a Carlos Cuerpo y al Ministerio de Economía de dinamitar el acuerdo de Gobierno sobre el registro horario digital.

El Ministerio de Trabajo va a pasar del dictamen del Consejo de Estado que aconseja reformular por completo el proyecto de real decreto del registro horario digital y telemático. Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz continuarán con el proyecto introduciendo algunos matices y amoldándolo a parte de las recomendaciones del órgano consultivo.

Sin embargo, lo que peor ha sentado en Trabajo han sido los informes negativos de los ministerios de Función Pública y Economía, especialmente en este último caso. Desde el equipo de Díaz acusan a Carlos Cuerpo de dinamitar el acuerdo de Gobierno con estos movimientos.

Trabajo recuerda que el refuerzo del registro horario y su digitalización forman parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.

El Ministerio considera que los informes de Cuerpo contra su proyecto de real decreto son una vulneración flagrante del acuerdo de coalición y un ataque directo al mismo.

Añaden que las posiciones de Economía están al servicio de la CEOE, que ha mostrado su rechazo al registro digital y telemático tal y como está diseñado por Trabajo.

En este sentido, los de Díaz también critican el informe del Consejo de Estado, lo tildan de extravagante y de suponer la suma de todas las tesis del equipo de Cuerpo.

De hecho, bajo el punto de vista de Trabajo, el Consejo de Estado se extralimita y decide sobre la oportunidad de la norma, cuando no debe hacerlo. Además, en el departamento aseguran que muchas de sus razonamientos son argumentos de cuñado en la barra de un bar.

Y lamentan que el dictamen será utilizado como munición en la batalla judicial que iniciará la CEOE si el real decreto se acaba aprobando.

Con todo, afirman que van a continuar con la tramitación de la norma a la mayor brevedad. Pero eso sí, con algunos cambios en el proyecto de real decreto en virtud de las críticas del Consejo de Estado.

Cambios

Desde Trabajo precisan que modificarán la redacción del proyecto de real decreto.

Permitirán un mayor espacio de acción para la negociación colectiva (es decir, que se priorizarán los acuerdos entre patronales y sindicatos cuando existan), se añadirán elementos para salvaguardar la protección de datos de los trabajadores y se harán cambios en la memoria normativa y en el preámbulo del borrador original.

En lo que no va a ceder Trabajo es que el registro horario digital y telemático se tramite con una ley en vez de con un real decreto, como reclama el Consejo de Estado.

En el Ministerio de Díaz aseguran que el Gobierno va a seguir adelante con la norma y que se llevará al Consejo de Ministros dentro de unas semanas. Incluso a pesar de Carlos Cuerpo.