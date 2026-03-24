Yolanda Díaz, en situación crítica en el Gobierno tras el 'hachazo' al registro horario del Consejo de Estado

El rechazo del Consejo de Estado agrava la situación política de Yolanda Díaz dentro del Gobierno y evidencia tensiones con otros ministerios y socios de coalición.

Varios ministerios, como Economía y Transformación Digital, señalan que la norma requiere un periodo transitorio más amplio y herramientas que minimicen el impacto en las empresas.

El órgano consultivo critica la falta de análisis sobre el impacto económico y burocrático en empresas, especialmente pymes, estimando un coste anual de 867,81 millones de euros.

El Consejo de Estado ha rechazado el registro horario telemático impulsado por Yolanda Díaz, considerando insuficiente la redacción de la norma.

El Consejo de Estado ha dado un nuevo golpe a Yolanda Díaz. El principal órgano consultivo del Gobierno ha herido de muerte el registro horario telemático impulsado por el Ministerio de Trabajo, al tumbar el redactado de la norma.

"No procede aprobar el Real Decreto proyectado" por el Ministerio de Trabajo, indica el dictamen del Consejo de Estado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Un texto que se ha gestado con el arsenal de argumentos que han creado los ministerios del PSOE en los informes que han elaborado sobre la norma.

El nuevo registro de jornada digital, telemático e inalterable es una de las medidas que los de Díaz han tratado de salvar del proyecto de ley para reducir la jornada laboral que vetó el Congreso hace unos meses.

El departamento lo ha tramitado como un real decreto para evitar, precisamente, posibles rechazos de la Cámara Baja. Sin embargo, hay importantes posibilidades de que ni siquiera logre pasar por el Consejo de Ministros.

En su dictamen, el Consejo de Estado comparte la inquietud con la que nace el proyecto de real decreto: poner fin a las horas laborales extraordinarias e irregulares que hacen los trabajadores españoles. Lo que no comparte es cómo se quiere aplicar esta medida.

Concretamente, el órgano presidido por Carmen Calvo alude a los argumentos de la secretaría general técnica del Ministerio de Economía, bajo las órdenes de Carlos Cuerpo. "Valora positivamente la iniciativa" pero también "desfavorablemente su puesta en marcha".

En su informe, cuyo contenido comparte el Consejo de Estado, Economía indica que es "necesario un periodo transitorio amplio" y no sólo de 20 días, como propone Trabajo.

Además, los de Cuerpo demandan "herramientas que minimicen el impacto operativo para las pymes" de la norma. El departamento considera que hay que "revaluar la necesidad de imponer cargas burocráticas adicionales".

Economía pone sobre la mesa que "sea la propia Administración la que desarrolle un sistema o aplicación pública accesible en su coste para las empresas, siguiendo el modelo de la factura electrónica".

Así mismo, en sus apelaciones, los de Cuerpo demandan que las obligaciones del nuevo registro horario no se apliquen por igual a todos los sectores. "Entiende que es necesario establecer especialidades sectoriales y dispensas justificadas, como en el caso del empleo del hogar", indica el Consejo de Estado.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública también le asesta un contundente golpe al reglamento del registro horario. Los de Óscar López estiman que "el proyecto supondrá un gran impacto presupuestario para todas las Administraciones Públicas, impacto que no se ha valorado" en el proyecto presentado por el Ministerio de Trabajo.

La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de José Luis Bolaños también carga contra el texto. Y lo hace, igualmente, por una pobre valoración de las cargas.

"Se trata, no se olvide, de que todas las empresas, sea cual sea su tamaño o el sector en el que operen, pongan en marcha un sistema digital de control de jornada", recuerda el dictamen del Consejo de Estado.

"Afirmar que no supone una carga para las 1.349.396 empresas registradas", tal y como ha afirmado Trabajo, "resulta poco realista. Este sistema digital ha de comprarse pagando la licencia, conectarse a una red y ser accesible de forma constante para los representantes de los trabajadores y para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", añade el órgano.

Esto costaría unos 55,4 euros al año por trabajador. Así, la medida, según las estimaciones del Consejo de Estado, costaría a las empresas unos 867,81 millones de euros.

Trabajo considera que esta cifra no supondría un impacto significativo. Pero el Consejo de Estado objeta que esto "no se corresponde con la realidad empresarial a la que se refiere ni parece derivar de un análisis detallado de la misma".

El Consejo de Estado también ha contado con criterio de la Agencia de Protección de Datos para vetar la norma. Su informe también es desfavorable ante la carencia de análisis de riesgos y la falta de regulación en esta materia en el propio texto.

El órgano consultivo tampoco comparte que el registro horario se haya tramitado con trámite de urgencia, algo que no está "adecuadamente justificado". Considera que la "mera invocación" del "interés general" "no justifica la declaración de urgencia".

Ahora la pelota vuelve a Trabajo y al Consejo de Ministros, que deberá decidir si retira del todo el real decreto, lo adecúa a lo que reclama el Consejo de Estado o sigue adelante con su tramitación.

En cualquier caso, si siguiera la tercera vía mencionada, el texto del Consejo de Estado da munición para recursos judiciales. Algo que a buen seguro ejecutará la CEOE.

El dictamen es una buena muestra el enfrentamiento que hay entre los ministerios del PSOE y de Sumar. Y que llega en un momento especialmente tenso en la coalición del Gobierno.

El texto del órgano consultivo se aprobó y firmó sólo un día antes de que los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz protagonizaran su más sonoro enfrentamiento en lo que va de legislatura. Y que ocurrió el pasado viernes.

Los ministros de Sumar se negaron a participar en el Consejo extraordinario celebrado para aprobar el plan de medidas para atenuar el impacto económico de la guerra de Irán. Sólo lo hicieron cuando Sánchez cedió a aprobar un real decreto-ley para congelar los alquileres de vivienda.

Pese a que esta suerte de victoria parecía darle algo de aire a los de Díaz, lo cierto es que el hachazo del Consejo de Estado al registro horario le vuelve a quitar el aliento.

Desde Trabajo siempre han dado por hecho que la medida saldría adelante. Incluso a pesar de los recelos que ministerios como Economía han mostrado al respecto.

El veto del órgano consultivo a la norma deja a Yolanda Díaz y su gestión en esta legislatura en una situación crítica. Más allá de las subidas del salario mínimo interprofesional (que siempre se apunta Pedro Sánchez), escasas son las medidas estrella firmadas por su departamento están saliendo adelante.

O se tropiezan con el Congreso (como ocurrió con la reducción de la jornada laboral) o chocan con otros ministerios. Los enfrentamientos que la vicepresidenta segunda está protagonizando contra Carlos Cuerpo, el ministro mejor valorado del Gobierno, ya llegan al nivel de los de Nadia Calviño.

Pero los pulsos cada vez son más difíciles de mantener por parte de Díaz, cuya coyuntura es delicada en estos momentos. Hay muchos proyectos legislativos de su departamento en el aire (incremento de los permisos laborales y democratización de las empresas, entre otros), todos con un incierto futuro. A la vicepresidenta segunda le faltan golpes de efecto político en un momento incierto.