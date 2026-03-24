Las cinco claves por las que el Consejo de Estado rechaza el registro horario telemático de Yolanda Díaz

El Consejo cuestiona la aplicación generalista del registro horario digital, sin adaptarse a sectores específicos ni considerar la negociación colectiva.

Se señala la ausencia de análisis sobre el impacto en las Administraciones Públicas y la falta de garantías técnicas para la protección de datos de los trabajadores.

El dictamen critica la falta de una estimación realista del impacto económico y presupuestario de la medida, cifrando el coste para las empresas en unos 867,81 millones de euros.

El Consejo de Estado rechaza el proyecto de real decreto de registro horario digital propuesto por Yolanda Díaz por exceder la habilitación legal.

El dictamen negativo del Consejo de Estado sobre el proyecto de real decreto de registro horario digital y telemático de Yolanda Díaz ha tumbado, prácticamente, el proyecto. El principal órgano consultivo se opone a numerosos aspectos del texto elaborado por el Ministerio de Trabajo, aunque hay cinco puntos en los que se pueden resumir las críticas del dictamen.

En cualquier caso, las críticas del Consejo de Estado tienen que ver con cómo se quiere aplicar la norma, pero no con su objetivo. El control horario ya es obligatorio y así figura en la legislación española. Sin embargo, y pese a ello, las estadísticas recogen que los trabajadores hacen millones de horas extraordinarias de manera irregular.

Por ello, el Ministerio de Trabajo había preparado un refuerzo legal del registro horario, haciéndolo digital, telemático e inalterable, para que las autoridades laborales puedan acceder a él en cualquier momento. Una música que no disgusta del todo al Consejo de Estado, que con lo que no está de acuerdo es con la ejecución de la misma.

"No procede aprobar el Real Decreto proyectado", afirma el Consejo de Estado en su dictamen, en el que concentra en cinco aspectos su no a la medida de Yolanda Díaz.

El primero es básico. "Lo que puede la ley no lo puede el reglamento". El Consejo indica que un real decreto no puede contener las medidas que pretende aplicar Trabajo.

"La norma proyectada se excede de la habilitación legal en cuanto impone para todas las empresas y trabajadores obligaciones y cargas no previstas en la norma legal que trata de desarrollar". Es necesaria una ley, como por ejemplo el proyecto legislativo para reducir la jornada laboral en el que estaba contenido el registro horario digital originalmente. Pero que fue rechazada por el Congreso.

El segundo aspecto por el que el Consejo de Estado tumba el proyecto de real decreto es la pobre estimación del impacto de la norma. Trabajo considera que el registro horario no tendrá un efecto "significativo" en la economía.

Sin embargo, el ente que preside Carmen Calvo sí que opina en esta dirección. Y afea la carencia de estimaciones de impacto por parte de Trabajo.

Afirmar que el registro no supone una carga para "las 1.349.396 empresas registradas resulta poco realista", dado el gasto que va a suponer la medida.

De hecho, las estimaciones del Consejo apuntan a que la puesta en marcha del registro horario digital costaría a las empresas unos 867,81 millones de euros.

AAPP

El tercer punto que el dictamen critica, especialmente, es la falta de análisis del impacto de la normativa sobre las Administraciones Públicas.

Ellas también van a tener que implantar el modelo de registro horario digital. Y van a tener que afrontar "un gran impacto presupuestario".

El cuarto concepto que concentra el rechazo del Consejo de Estado es la protección de datos de los trabajadores. Considera que, en este campo, se incide "en un derecho constitucionalmente garantizado a la intimidad de todos los trabajadores asalariados de España".

¿El problema? Que el texto no incluye garantías (sobre todo técnicas) para preservar la protección de datos. En este sentido, hace suyos los planteamientos de la Agencia de Protección de Datos, que también critica el proyecto de real decreto.

Aplicación

Finalmente, en quinto lugar, el dictamen carga contra la aplicación generalista del registro horario, sin tener en cuenta actividades concretas y a la negociación colectiva.

Pone como ejemplo el trabajo del hogar, en los que es complicado aplicar de forma homogénea los criterios del registro horario telemático.

Pero hay más: el órgano consultivo carga contra el incorrecto lenguaje jurídico de la norma (especialmente en el preámbulo) y hace suyos defectos vistos por el Ministerio de Economía, por ejemplo, y el impacto que la norma tendrá en las pymes.

Toda una enmienda a la totalidad por parte del Consejo de Estado, que no puede ser más claro: "La norma proyectada debe ser reconsiderada en su conjunto".