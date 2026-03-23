El Consejo de Estado critica y 'tumba' el registro horario de Yolanda Díaz

El Ministerio de Trabajo defiende la reforma como parte del acuerdo de Gobierno y considera incomprensible la oposición del Consejo de Estado.

El registro digital obligatorio afectaría a 1,35 millones de empresas y supondría un coste anual de 867 millones de euros.

El dictamen señala que la medida no se adapta a los distintos sectores, implica una carga económica para pymes y carece de garantías suficientes en protección de datos.

El Consejo de Estado emite un dictamen muy desfavorable sobre el refuerzo del registro horario propuesto por el Ministerio de Trabajo.

El futuro del registro horario del Ministerio de Trabajo se pone muy oscuro. El Consejo de Estado (uno de los principales órganos consultivos del Gobierno) ha emitido un dictamen muy desfavorable sobre el refuerzo de esta herramienta. De hecho, el ente prácticamente tumba la medida tal y como está diseñada.

El órgano consultivo avisa de que el proyecto no se adecúa a los distintos sectores. Además, genera una carga económica significativa para las pequeñas y medianas empresas. Invade terreno legislativo pese a tratarse de un reglamento y carece de garantías suficientes en materia de protección de datos.

De hecho, el Consejo de Estado concluye que “no procede aprobar el real decreto proyectado”.

Avala el objetivo del reglamento, que es evitar horas extra impagadas mediante un sistema digital interoperable para Inspección de Trabajo.

Sin embargo, señala que no se mide correctamente el impacto económico, que invade funciones legislativas y que no se adapta a las particularidades de los distintos sectores productivos.

De hecho, el dictamen recoge informes críticos de Economía, Función Pública y la Agencia Española de Protección de Datos. Todos coinciden en que el proyecto carece de análisis detallado del impacto económico y operativo.

El Consejo avisa del impacto económico del reglamento. El registro digital será obligatorio para 1,35 millones de empresas y costará 867 millones de euros anuales. “Ante estas cifras, la afirmación de que el proyecto no impacta significativamente sobre la economía no se corresponde con la realidad empresarial”.

Además, el cálculo de impacto presupuestario para las Administraciones públicas está ausente.

Por otro lado, hay sectores en los que un sistema digital único es inviable. Al menos de forma generalizada.

Se refiere a los porteros de fincas, maquinistas de trenes o la hostelería completa, por ejemplo. Recomienda también un periodo transitorio amplio para facilitar su implementación.

Por otro lado, el Consejo de Estado coincide con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al considerar que el proyecto no garantiza la seguridad ni la privacidad de los trabajadores. “No basta con decir que no accederán a los datos las personas no legitimadas, es preciso establecer las garantías para que eso no suceda”, advierte el dictamen.

Incomprensible

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha cargado contra el Consejo de Estado tras conocer el dictamen. "Es incomprensible que alguien, como hacen estos informes, pueda situarse en contra de un instrumento que lo que quiere es garantizar que se cumpla la ley en nuestro país", indican desde el departamento.

Trabajo se refiere, precisamente, a los informes emitidos por el departamewnteo de Carlos Cuerpo. Cabe recordar que Economía ya había mostrado sus recelos con la medida.

"Es una medida además que forma parte del acuerdo de Gobierno de coalición firmado en 2023, por lo que cuestionarla es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar. La reducción de la jornada no sólo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de la gente y moderniza de verdad nuestro mercado laboral", añaden.