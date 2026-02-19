Los inspectores de Trabajo denuncian que Yolanda Díaz no les paga parte de sus salarios

El Ministerio alega la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en 2025, aunque pactó y se cumplieron los objetivos necesarios para cobrar el plus.

Los inspectores critican la falta de explicaciones sobre el impago y denuncian que la dirección de la Inspección sí ha cobrado íntegramente sus cantidades.

El 58% del último tramo de este complemento sigue pendiente de pago y la situación ya se vivió el año anterior, resolviéndose con retraso.

Los inspectores de Trabajo denuncian que el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz no les ha pagado parte del complemento de productividad correspondiente a diciembre.

Nuevo choque entre los inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el departamento que dirige Yolanda Díaz. Este colectivo profesional ha denunciado que el Ministerio aún no le ha abonado parte de sus salarios.

Concretamente, según indica el Sindicato de Inspectores, el departamento todavía no ha pagado una parte del complemento de productividad que los inspectores tendrían que haber cobrado en diciembre. Concretamente, el 58% de su último tramo.

Se trata de una situación que sucedió también en 2025. Y “se solventó a través de un nuevo parche, y con retraso, en enero”, indican los inspectores en un comunicado.

Sin embargo, en esta ocasión y bien entrados en febrero de 2026, no hay todavía vías abiertas para solventar esto.

“Desde principios de 2025 se vienen demandando por todas las fuerzas sindicales información y diálogo con Hacienda para garantizar que la tal situación no volviera a repetirse. No tuvimos noticia alguna hasta que se nos trasladaba por parte de la Dirección de la Inspección que, pese a haber llegado a acuerdos colectivos, no se iba a percibir la totalidad del importe de productividad complementaria comprometido”, indican los inspectores.

“Como viene siendo norma de la casa, no se ha recibido explicación alguna del motivo por el que se nos deniega la percepción de este complemento”, añaden.

Y todo ello pese a que la dirección de la Inspección “sí cobró íntegramente todas las cantidades al tenerlas prorrateadas, se cumplan o no los objetivos, a lo largo del año”.

PGE

Según indica este sindicato, Trabajo se agarra a que no ha habido Presupuestos Generales del Estado en 2025, de los que dependería el pago y la cobertura del susodicho complemento salarial.

Pese a ello, el departamento pactó con la plantilla los objetivos que había que cumplir para cobrar el plus (y que se han cumplido, además).

Los inspectores denuncian, también, que el Ministerio todavía no ha dictado cuáles serían los objetivos de productividad a cumplir para este 2026, algo que deja en el aire el propio complemento salarial.