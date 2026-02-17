Garamendi acusa al Gobierno de "tapar miserias" con ataques a la CEOE y Díaz le critica por ganar "23 veces el SMI"

Díaz destaca que la mediana salarial en España es baja y urge a los empresarios a aumentar los sueldos para evitar un país más pobre e ineficiente.

El Gobierno ha aprobado una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional, elevándolo a 1.221 euros al mes en 14 pagas.

Yolanda Díaz responde a Garamendi señalando que su salario es 23 veces el SMI y pide a la patronal empatía y esfuerzo en la mejora de los salarios.

Antonio Garamendi acusa al Gobierno de usar ataques a la CEOE para "tapar sus miserias" tras las recientes críticas de Pedro Sánchez.

Los cruces de declaraciones entre la CEOE y miembros del Gobierno continúan después de los ataques a la patronal de Pedro Sánchez de este lunes. Concretamente, Antonio Garamendi ha acusado al Ejecutivo de "tapar sus miserias" con esta ofensiva y Yolanda Díaz ha criticado que el vasco cobre "23 veces el salario mínimo interprofesional".

"Yo creo que todo el mundo tiene muy claro qué está pasando. Es decir, parece que aquí hay que seguir buscando enemigos, pues para tapar, no sé, alguna miseria", subrayaba el presidente de la CEOE este martes, en declaraciones a la cadena Cope.

Afirmaba que la CEOE "siempre se ha sentado a la mesa y tratado a la gente con mucha educación. Y nunca, nunca, buscamos culpables para tapar nuestras propias miserias", recalcaba.

El presidente de la organización empresarial recordaba que la fijación del SMI es una potestad del Gobierno y ha decidido subirlo "en lo que ha querido".

Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha contestado a Garamendi.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo reclamaba "prudencia, responsabilidad y empatía" con los trabajadores, pues "gana 23 veces el salario mínimo interprofesional".

Díaz afirmaba, además, que "hay más que margen para mejorar los salarios en nuestro país. Es que el país va bien, que está creciendo al 2,8%, con unos márgenes empresariales brutales (...) Bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora", ha insistido Díaz.

La ministra apuntaba que hay "un montón" de salarios intermedios que tienen que subir, pues la mediana salarial en España es de 1.668 euros al mes.

"Esto no es un salario digno. El Gobierno de España hace su trabajo, pero ahora toca que las unidades de negociación, singularmente los empresarios, como dijo ayer el presidente del Gobierno, paguen más (...) Empobrecer los salarios, bajarlos, es hacer un país más pobre y más ineficiente económicamente", advertía.

Sólo unos minutos antes, el Consejo de Ministros aprobaba subir un 3,1% el salario mínimo interprofesional, hasta los 1.221 euros al mes en 14 pagas.

La subida se aplicará de forma retroactiva y no estará sometida a IRPF.