La otra cara del SMI: Trabajo prevé recaudar 311 millones 'limpios' en cotizaciones por la subida salarial

El Ministerio de Trabajo quiere impedir que las empresas absorban la subida del SMI con complementos salariales, lo que ha generado oposición de la CEOE y desacuerdo con el Ministerio de Economía.

El aumento del SMI también incrementará el gasto público en subsidios e incentivos laborales, especialmente en prestaciones no contributivas y el subsidio agrario.

La subida del SMI permitirá al Estado recaudar más de 311 millones de euros netos en 2026 por el incremento de cotizaciones y aportaciones a la Seguridad Social y otros organismos.

El Gobierno planea subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1%, alcanzando los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

El Gobierno ultima la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1% que pactó con los sindicatos. La medida elevará los sueldos más bajos hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Y, aunque los trabajadores que los cobren no estarán sometidos a IRPF, las arcas públicas obtendrán tajada.

Según indica el Ministerio de Trabajo en la memoria económica que acompaña al real decreto con que se subirá el SMI, el Estado ingresará más de 311 millones de euros netos en 2026 por el incremento salarial.

¿Por qué netos? Porque la subida del salario mínimo elevará la recaudación a través de las cotizaciones y aportaciones a la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y al Fogasa. Pero también generará un mayor gasto, dado que el SMI es también la medida de algunos subsidios, como el agrario, o incentivos relacionados con las políticas activas de empleo.

Según las cuentas de Trabajo, subir un 1% el SMI en 2026 llevará a que los ingresos públicos sumen 173,5 millones de euros adicionales. Si esta regla se aplica al incremento previsto del 3,1%, la Administración se embolsará casi 538 millones de euros brutos en 2026 con la subida salarial.

Casi todos por el aumento de ingresos por el aumento de las bases de cotización más bajas, que suma 486 millones de euros con la subida salarial completa.

Sin embargo, a estas cantidades hay que restarle los incrementos en determinados subsidios e incentivos laborales del SEPE a los que obliga subir el SMI y que supondrán un aumento del gasto del 226,67 millones.

En cualquier caso, el departamento de Yolanda Díaz avisa, en la memoria económica, de que, en estas cuestiones, el incremento no es lineal.

Como se ha comentado, el incremento del SMI conllevará aumentar el acceso a ciertos subsidios, como los de desempleo. Hablamos de las prestaciones no contributivas para aquellas personas que hayan agotado su prestación contributiva o que sean mayores de 52 años.

En este caso, el tope máximo de ingresos para acceder a esta ayuda pasa de los 888 euros a los 896 euros al mes. En torno al 75% del SMI.

En el del subsidio agrario, el tope de cómputo de renta pasa de los 1.184 euros a los 1.195. Es decir, una cantidad parecida al nuevo SMI neto.

El objetivo del Ejecutivo es que el incremento del SMI se apruebe en uno de los Consejos de Ministros que se tienen que celebrar antes de que termine febrero.

Pero aquí no acaban los planes del Ministerio de Trabajo para los salarios mínimos.

El departamento de Yolanda Díaz quiere cambiar la normativa para que las empresas no puedan usar complementos salariales para absorber las alzas del SMI.

Para ello, quiere limitar esta posibilidad con un real decreto. Sin embargo, la CEOE está en contra de la medida. No sólo por su contenido, sino por cómo se quiere hacer. En la patronal consideran que es necesario un proyecto de ley para introducir este cambio. Y amenazan con llevar la norma a los tribunales si es necesario.

Y, como ya adelantó este periódico, tampoco el Ministerio de Economía comparte esta iniciativa. Todo apunta a otra batalla más entre los equipos de Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz.