El absentismo se triplica en la construcción y cuesta 3.500 millones: cada trabajador pierde de media 113 horas al año

El absentismo, ya sea por causas médicas y justificadas o no, se ha convertido en un problema de primer nivel en la empresa española. Tras el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al respecto, las patronales proporcionan más datos sobre este fenómeno y su impacto económico.

Este es el caso de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). La patronal alerta de que el absentismo se ha disparado hasta el 6,2% de las horas trabajadas. Esto significa que cada trabajador del sector pierde de media 113 horas al año por esta razón.

Esto equivale a perder 14 jornadas laborales de ocho horas. O prácticamente tres semanas de trabajo por empleado.

Todo esto tiene un coste, claro. La CNC estima que el absentismo supone que las empresas del sector pierdan unos 3.565 millones de euros al año, el triple que en 2018. Una cantidad que está por encima de lo que pagan estas empresas por el Impuesto sobre Sociedades, por ejemplo

Los costes directos suponen unos 633 millones. En ellos se ubican el pago de las cotizaciones durante la baja de los trabajadores, el salario y los eventuales complementos salariales.

Los 2.932 millones restantes corresponden a costes indirectos y al valor económico de las horas de trabajo perdidas. Un fenómeno que le pasa factura, principalmente, a las pymes.

La principal causa del aumento del absentismo está en las incapacidades temporales. Es decir, en las bajas médicas. Son las causantes del 72% de ellas.

Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, ha presentado el informe sobre esta situación este lunes en Madrid. Y ha recordado que en buena medida se debe a dos factores: la saturación de la sanidad pública y el envejecimiento de las plantillas, cuya edad media supera ya los 45 años.

Ha indicado que el impacto de las ausencias de trabajadores es "especialmente elevado" en las obras en marcha. "Una falta puede llegar a paralizarlas y provocar desviaciones y ampliaciones de plazos".

Por ello, ha apuntado que, dentro del convenio colectivo que tiene que negociar la patronal con los sindicatos (el actual caduca en 2027), propondrá medidas para poner coto a esta situación. Entre ellas, una mayor vinculación de las mutuas.

También ha considerado que esta cuestión se tiene que plantear en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que todavía no han empezado a negociar CEOE y Cepyme con CCOO y UGT.