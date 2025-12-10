La subida del SMI que reclaman los sindicatos costará a las empresas más de 4.300 millones, según CEOE

La CEOE considera que el SMI ya supera el 60% del salario medio y que está sobredimensionado por el método de cálculo actual.

La patronal propone una subida del SMI del 1,5%, lo que supondría un aumento de 862 millones de euros en costes para las empresas.

El 15% del coste de la subida recaería en los hogares, que tendrían que asumir 647 millones de euros por empleadas domésticas.

La CEOE estima que la subida del SMI del 7,5% solicitada por los sindicatos costaría a las empresas más de 4.300 millones de euros.

Más allá de las cifras que se propongan, lo cierto es que cada subida del salario mínimo interprofesional (SMI) repercute en los costes de las empresas que los pagan. Un impacto que puede superar los 4.300 millones de euros si se cumple la reclamación de los sindicatos de subir los salarios más bajos un 7,5%.

Fuentes de la CEOE indican que cada punto que suba el SMI en 2026 supone un incremento de costes de 575 millones de euros para las empresas españolas. Un aumento que se concentra, especialmente, en los sectores que más pagan este salario: el primario (el agrícola y el ganadero), el de cuidados y el doméstico.

De esta manera, la subida que han reclamado CCOO y UGT, que supone elevar el SMI siete puntos y medio, implicaría que los costes para las empresas se elevarían en unos 4.312 millones de euros el próximo año.

Según estas fuentes, el 15% del coste de esta subida del SMI sería asumido por los hogares, a través de las trabajadoras domésticas que emplean.

Así, las familias empleadoras tendrían que absorber 647 millones de euros por la cifra reclamada por los sindicatos.

Por su parte, la patronal ha propuesto un aumento del SMI del 1,5%, una cifra que implicaría un incremento de costes de 862 millones para las empresas. De ellos, 129 millones serían soportados por los hogares.

Cabe recordar que, según CEOE, su propuesta está en línea con lo recogido en la Carta Social Europea en lo que respecta a salarios mínimos. ¿Por qué? Porque, para empezar, el SMI en España se está calculando desde una perspectiva sobredimensionada, según la patronal.

Como ya contó este periódico, la patronal afirma que, a día de hoy, el SMI ya estaría por encima del 60% del salario medio en España.

"Los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación", indica la patronal.

La CEOE toma como referencia la EPA porque "la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para la Comisión de Expertos del SMI que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros".

Y esto, según CEOE, "genera una distorsión al alza".

Sobredimensionamiento

Así, para la patronal, el SMI está sobredimensionado al no incluir a estos sectores en su cálculo. Con ellos, la media salarial que muestra la EES sería más baja. Y, con ella, la cifra a la que tendrían que llegar los sueldos más bajos en España.

De hecho, CEOE asegura que el SMI, tomando los datos EPA más recientes como referencia, debería ser de 15.760 euros brutos anuales. 816 euros menos al año que ahora. "Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde".

Además, indican que la EES aporta datos menos actualizados: los últimos son de 2023. Por ello, al usarla, la Comisión de Expertos está obligada a hacer estimaciones a más largo plazo. En cambio, la EPA aporta información salarial más reciente, incluyendo la que aporta la Agencia Tributaria.

Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo apuntan que el cálculo de CEOE "no parece riguroso".

Y consideran que la subida propuesta por la patronal "en la práctica supone que más de 2 millones de personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo".