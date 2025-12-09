CEOE propone subir el salario mínimo un 1,5% en 2026, hasta los 1.202 euros al mes

La patronal condiciona la subida a que se mantengan las reglas de absorción y compensación vigentes en el Estatuto de los Trabajadores.

CEOE argumenta que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio en España según la Encuesta de Población Activa (EPA).

La propuesta de la patronal se distancia de la demanda de los sindicatos, que exigen un aumento del 7,5% hasta los 1.273 euros brutos mensuales.

La CEOE propone al Gobierno subir el salario mínimo un 1,5% en 2026, alcanzando los 1.202 euros brutos al mes en 14 pagas.

La CEOE propondrá al Gobierno que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba un 1,5% en 2026. Eso supone alcanzar los 1.202 euros brutos al mes en 14 mensualidades, unos 18 euros más por paga. Y no exentos de IRPF, apunta la patronal.

La propuesta está muy lejos de la cantidad exigida por los sindicatos CCOO y UGT, que es del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes. Una cantidad que también quedaría sometida a IRPF.

La iniciativa ha sido aprobada por el Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE, reunido este martes. En un principio, la patronal quería esperar a que el Comité de Expertos del SMI planteara sus habituales horquillas de final de año. Pero la empresarial ha preferido adelantar su propuesta.

CEOE pone esta subida sobre la mesa (que llevaría el SMI a los 16.824 euros brutos anuales), un incremento escueto teniendo en cuenta las referencias que hasta ahora se manejaban.

Sin embargo, una de las claves está en que, según CEOE, el SMI ya estaría por encima del 60% del salario medio en España, que la cantidad que mandata la Carta Social Europea para los sueldos más bajos.

"Los datos oficiales de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto que utiliza el Ministerio de Trabajo como criterio para su determinación", indica la patronal en una nota.

La patronal toma como referencia esta encuesta porque "la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base a la hora de extraer el salario medio para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, no contempla los salarios de la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico, entre otros".

Distorsión

Y esto, según CEOE, "genera una distorsión al alza".

Es decir, para la patronal el SMI está sobredimensionado al no incluir a estos sectores en su cálculo. Con ellos, la media salarial que muestra la Encuesta de Estructura Salarial sería más baja. Y, con ella, la cifra a la que tendrían que llegar los sueldos más bajos en España.

De hecho, CEOE asegura que el SMI, tomando los datos EPA como referencia para 2025, debería ser de 15.760 euros brutos anuales. 816 euros menos al año que ahora. "Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde".

Con estas cifras en la mano, "si el SMI ya supera el 60% del salario medio según la EPA, en el caso de dar por buena la referencia que sigue el Ministerio de Trabajo, no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026", indica CEOE en el comunicado.

Con todo, CEOE ha propuesto la citada subida del 1,5% dado que "está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año y con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI".

Con todo, la CEOE condiciona esta propuesta "al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores". Es decir, a que no se cambie nada de estas reglas, como han pedido los sindicatos.