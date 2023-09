Quién es Jose Luis Yzuel, el 'líder' de los hosteleros al que critican por su polémica frase: "Media jornada, 12 horas"

El 71% de las pequeñas y medianas empresas en España tienen dificultades a la hora de cubrir sus vacantes de empleo. Así lo ha trasladado Cepyme —la patronal de las pequeñas y medianas empresas— después de conocer los datos arrojados por los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es una situación que se ha vuelto habitual en nuestro país. Las empresas buscan trabajadores, pero no los encuentran. Los perfiles más buscados son ingenieros, médicos, enfermeras o electricistas. Pero si hay uno que cada vez es más difícil encontrar es el de los camareros.

La dificultad para cubrir vacantes en hostelería es algo habitual en nuestro país, sobre todo durante la temporada alta. En los últimos meses, han sido muchos los empresarios que han asegurado que cada vez es más difícil encontrar personal cualificado, con experiencia y con ganas de trabajar. Sin embargo, en contraposición, está la figura de los camareros, que aseguran que las condiciones laborales en el sector se han vuelto cada vez más precarias. Ejemplo de ello es la cuenta de Twitter @SoyCamarero, que publica frecuentemente abusivas ofertas de trabajo que difunden algunas empresas hosteleras.

Ahora, a la polémica relacionada con el por qué los ciudadanos no quieren trabajar de camareros se han sumado las declaraciones de José Luis Yzuel, el presidente de Hostelería España. Durante unas jornadas organizadas por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, el líder de los hosteleros ha arrojado unas declaraciones sobre las jornadas laborales de los camareros que no han sentado nada bien.

Las polémicas declaraciones del presidente de los hosteleros: “En el sector siempre se ha trabajado media jornada, de 12 a 12”



José Luis Yzuel comenta que trabajar más de diez horas "no es malo porque en temporada alta hay que aprovechar"

"Que un camarero diga que trabaja 10 horas pues, en fin, no es grave. Trabajar a turno partido, el sábado, el domingo, los festivos... ¡10 horas! Joder, qué dolor", decía irónicamente durante su intervención haciendo referencia a las habituales quejas de los trabajadores. Pero a pesar de la gravedad de sus palabras, su intervención no acabó ahí. "Toda la vida en hostelería hemos trabajado media jornada, de 12:00 a 00:00 horas. Eso se llama flexibilidad", aseguró.

Tras sus palabras, la polémica estaba servida. Y es que en las últimas horas han sido muchos los camareros que han criticado el discurso del actual presidente de Hostelería España. "Se hace media jornada, se paga como cuarto de jornada y se tributa como mitad de cuarto. Defraudando y explotando, como toda la vida", decía un usuario. "Hoy en día un camarero tiene que trabajar sus 8 horas y dos días semanales de descanso. Eso es jornada completa. A ver si se lee el Convenio de Hostelería que ya es hora. Cómo puede ser presidente de los Hosteleros", decía otro.

Lo sucedido ocurrió este martes durante la celebración de unas jornadas convocadas por la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas. En el acto participaron también Gerardo Cueva, presidente de la confederación, y Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Uno de los temas sobre el que se debatió en las jornadas fue el del problema de la cualificación y la formación actual en el sector de la hostelería. Pero no fue el único. También se habló de las malas condiciones y los bajos sueldos que caracterizan a la hostelería. Un argumento que Yzuel rebatió asegurando que las condiciones son las mismas que siempre y que acompañó con las declaraciones que ya han desatado la polémica en redes.

El presidente continuó su discurso asegurando que no es malo trabajar diez horas "porque en temporada alta hay que aprovechar. En contraposición, aseguró que trabajar más de ocho horas no significa que no se les pague o que no se les compense. "Hay mucha gente dispuesta a cobrar un sobresueldo de maravilla para luego tener dos meses de vacaciones en vez de uno", confesó.

"Siento mucho esta broma"

Tras la polémica, Hostelería España ha publicado a través de su cuenta de Twitter un vídeo en el que José Luis Yzuel lamenta lo ocurrido y pide perdón por el comentario equivocado. "Pedir disculpas. Absolutamente apenado de una broma dentro de un contexto en el que hablábamos de la seriedad del empleo. Es verdad que era contestar y siento que me haya equivocado en meter un chascarillo dentro de un tema tan serio", ha asegurado.

Tras las declaraciones de nuestro presidente @jlyzuel en la jornada de Cepyme celebrada ayer, os dejamos este vídeo en el que el propio José Luis aclara sus palabras.

Siguiendo esta línea, el presidente de Hostelería España ha asegurado que el organismo trabaja para el sector y para todas las empresas a las que representan y que "tiran" del empleo. "Siento mucho esta broma que se ha colado. Me siento un poco triste, pero vamos a seguir trabajando y espero que se entienda que ha sido una broma", ha puntualizado.

Quién es José Luis Yzuel

José Luis Yzuel es el presidente de Hostelería de España desde el año 2017. Su relación con el mundo asociativo comenzó a principios de la década de los 2000. Uno de sus primeros puestos fue el de presidente de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza, integrada dentro de la Federación de Hostelería Horeca Zaragoza. También ha sido miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza y presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón.

El actual presidente de Hostelería de España tiene una larga experiencia en el sector. Es hostelero de cuarta generación, por lo que su relación con la profesión le viene desde pequeño. Desde el año 1984, José Luis Yzuel lideró la concesión de la Cafetería de la Delegación de Hacienda, al mismo tiempo que mantuvo la concesión del Club Náutico de Zaragoza.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería España.

En la actualidad, es empresario y cuenta con varios locales franquiciados de La Tagliatella, en Madrid y Barcelona. Además, es propietario de una finca de eventos y banquetes en Zaragoza y de la Sala de conciertos López de Zaragoza. En la actualidad, es miembro de la Junta Directiva de CEOE, del Consejo Español de Turismo y del Consejo de la Cámara de España. También es vicepresidente de la Comisión de Turismo de CEOE.

