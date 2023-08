Por qué España registra la mayor cifra de ocupados que trabajarían menos con salarios más bajos en 15 años

En España, 1.131.200 trabajadores desean trabajar menos horas con una reducción proporcional de su salario. El dato apenas tiene un peso del 5,4% en el total de la población ocupada, 21.056.700 empleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA), del segundo trimestre, pero es la cifra más elevada desde el segundo trimestre de 2008.

Entonces, hace ya 15 años, había 1.135.700 trabajadores que se planteaban reducir su jornada laboral, conscientes de que eso implicaba también una remuneración menor. El número de ocupados dispuestos a renunciar a parte de su salario a cambio de trabajar menos aumenta si se miran los años previos a 2008.

"Es un fenómeno que suele pasar cuando la economía va bien", comenta el director del Gabinete Económico de CCOO, Carlos Martín, a EL ESPAÑOL-Invertia.

Martín se apoya en los datos de la burbuja inmobiliaria. Entre 2005 y los primeros trimestres de 2008, España registró la mayor cifra de ocupados que deseaban trabajar menos con salarios más bajos en proporción.

En el primer trimestre de 2005, 1.629.700 trabajadores veían posible cobrar menos y dedicarle menos tiempo a su jornada laboral. La cifra es un 44,06% superior a los 1.131.200 ocupados que coincidieron en esa respuesta en la última EPA.

Sin embargo, el detalle está en la proporción sobre los ocupados totales. En 2005, España estaba lejos del récord actual de 21.056.700 ocupados y contabilizaba 18.736.100 trabajadores, por lo que el peso de las personas que deseaban reducir su horario y sueldo era del 8,7%, 3,3 puntos porcentuales por encima de la EPA del segundo trimestre de 2023.

"Está relacionado con un mercado de trabajo vibrante y con la bonanza económica", puntualiza el director del Gabinete Económico de CCOO. Los datos de empleo tanto de la EPA como los del Ministerio de Trabajo y unas perspectivas de crecimiento del PIB de hasta el 2,5% este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), hacen que la situación de los ocupados de 2023 se asemeje a la de hace 15 años, aunque todavía con distancia.

Personas trabajando en una oficina. Europa Press

Para el responsable de Acción Sindical de UGT, Fernando Luján, este repunte en el número de ocupados que desean trabajar menos con una pérdida proporcional del sueldo responde a "la necesidad de conciliar más y mejor su vida personal y profesional".

"La gente es más productiva y más feliz trabajando menos. Estamos formados en la cultura del presentismo, que lleva aparejada muchas horas y poca productividad", añade, consultado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Sube un 7,9%

La cifra de ocupados que desean trabajar menos horas con un recorte proporcional de su sueldo repuntó un 7,9% en el segundo trimestre de 2023, en comparación con los mismos meses de 2022, según la EPA.

La subida es mayor si se compara con los datos previos a la pandemia. Entre 2019 y 2023, el número de ocupados con ese deseo se disparó un 53,44%, desde los 737.200 contabilizados entre abril y junio de 2019, a los 1.131.200 de este segundo trimestre.

Por edades, la franja en la que más crece el número de ocupados dispuestos a trabajar menos con un salario inferior proporcionalmente es la de 20 a 24 años, con una subida del 105,8% entre el segundo trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023.

No osbtante, el número total de 2023 se sitúa en 14.200 personas de entre 20 y 24 años. Martín, de CCOO, afirma que esa subida, a pesar de ser abultada, no puede considerarse "un fenómeno relevante" porque su peso sobre el total resulta insignificante. "No hay ningún cambio cultural", asegura.

Por el contrario, Luján, de UGT, cree que entre los jóvenes existe "una clara tendencia de empuje" hacia las modificaciones en la jornada de trabajo y a la jornada laboral de 32 horas.

