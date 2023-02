Malestar con Garamendi en CEOE por su gestión de la crisis sobre su salario: "Nos atacan y esto no ayuda"

No corren buenos tiempos en Diego de León 52. En la sede de la CEOE los ánimos están muy caldeados, y no porque su presidente, Antonio Garamendi, vaya a cobrar 375.000 euros anuales. Lo están porque creen que el Gobierno (con Podemos a la cabeza) ha lanzado a sus huestes en su contra y los errores de Garamendi a la hora de explicar su nuevo salario y su nuevo contrato no ayudan a frenar las invectivas.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia explican que nadie en el seno de la patronal pone en cuestión la actualización del salario de su presidente. De hecho, hay quien achaca esta polémica al "mal perder" de algunos sectores vinculados a Foment del Treball, que serían quienes están azuzando un tema que se enmarca "en el día a día" de una institución que decide cuánto cobran sus dirigentes. Ahora bien, esas mismas fuentes reconocen que el presidente de CEOE está tardando demasiado tiempo en zanjar la polémica. "Se ha expuesto demasiado", señalan, y eso provoca que la bola sigue creciendo. Además, el error de comparar los ataques contra él con aquellos que dicen que "la culpa de una violación es de la mujer porque llevaba minifalda" fue "un error" que no se puede cometer. [CEOE ve una "traición" de Trabajo que la Inspección deba aprobar los ERE y cree que Díaz ya no es "fiable"] La imagen del patrón de patronos ha quedado dañada, explican, pese a que horas después pedía disculpas. Pero también la de la organización, insisten, porque además le "da más munición al sector más radical del Gobierno" para cargar contra la CEOE. "Nos están atacando y esto no ayuda. Además, si lo que buscan es la caída de Garamendi no lo van a conseguir", sentencian. En cualquier caso, en el seno de la CEOE se descarta que haya "división, tal y como algunos medios quieren hacer ver". Recuerdan que su presidente fue elegido por el 86% de los votos el pasado mes de noviembre, y que cuando se autorizó tanto su aumento de salario como la forma de su contrato (al pasar de autónomo a un contrato de alta dirección) nadie elevó la voz. Un cambio que en CEOE enmarcan en la normalidad. "Se ha consultado con especialistas laborales internos y externos", explican. Y trabajo parece que van a tener porque el sindicato de Vox, Solidaridad, ha presentado una denuncia en la Inspección de Trabajo para que investigue si Garamendi era un falso autónomo. [Garamendi responde a Sánchez: sus palabras sobre "el festín de los de arriba" son "desafortunadas"] De momento, en el equipo del presidente de CEOE se muestran tranquilos, aunque fuentes de la Inspección consultadas por este diario explican que, si de verdad hay una denuncia, un inspector entrará por las puertas de la CEOE para solicitar documentación. "Otra cosa es que luego detecte alguna anomalía o cierre el caso", sentencian. En la CEOE son conscientes de que se avecinan momentos difíciles. Atrás quedan los tiempos en los que Garamendi pactaba con Yolanda Díaz los ERTE, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o se buscaban grandes acuerdos tripartitos en el marco del diálogo social. Ley de Empleo El engaño sufrido en la Ley de Empleo, en la que el Gobierno coló por sorpresa que la inspección de trabajo tenga que autorizar los ERE, fue el culmen de los desencuentros entre la CEOE y el equipo de Yolanda Díaz. Ahí se rompieron las relaciones y por ahora no parece que haya visos de solución. De hecho, la CEOE no acudió a la mesa de diálogo previa al aumento del SMI. A ello hay que sumar los señalamientos constantes por parte del Gobierno hacia los empresarios citando con nombres y apellidos. A ello hay que sumarle los impuestazos, el aumento de las cargas sociales, etc. ¿Cuál será el próximo capítulo? Será cuestión de días que lo sepamos. Pero en la patronal creen que ha llegado el momento de plantar cara al Gobierno y están dispuestos a no dejarse pisotear.