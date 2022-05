Trabajo carga a las empresas las causas de las vacantes en España: "No se paga suficiente y las jornadas son agotadoras"

En España no existe una 'Gran Dimisión' como en Estados Unidos. Es decir, no hay un fenómeno que esté llevando a que, de forma masiva, los trabajadores estén dejando sus empleos. Sin embargo, sí que hay casos puntuales y localizados de vacantes en sectores como la hostelería o la agricultura. Y están causados por las condiciones de trabajo y los bajos salarios, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Así lo ha indicado Joaquín Pérez Rey. El secretario de Estado de Trabajo ha comparecido este lunes tras reunirse con representantes de los agentes sociales para tratar, precisamente, si España sufre un problema generalizado de vacantes laborales.

"No hay una renuncia masiva de los trabajadores. No hay un problema generalizado de vacantes", ha explicado Pérez Rey en declaraciones a la prensa. Ha concretado que hay "algo más de 109.000 vacantes en un mercado de más de 20 millones de trabajadores. Es una cantidad bastante insignificante. Y más del 90% de las empresas indican que no tienen puestos vacantes".

Con todo, ha admitido que existen problemas puntuales de vacantes en sectores como la construcción, el sector primario, la hostelería y los transportes, algo que se debe a "falta de adecuación de las condiciones de trabajo".

¿A qué se refiere Pérez Rey con esto? Concretamente, a que "no se paga suficiente, no hay descansos y las jornadas son agotadoras y sin conciliación" en muchos de los puestos de trabajo que quedan vacantes en estos sectores. Un fenómeno que sucede en "áreas geográficas muy concretas".

Diagnóstico

De hecho, ha indicado que algunos convenios colectivos todavía no se han adecuado a la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y que se tienen que actualizar.

Fuentes de la patronal CEOE han objetado que todavía queda por hacer un diagnóstico real de la situación, para lo cual han puesto en marcha consultas y encuentras con sus áreas sectoriales. En cualquier caso, aseguran que las empresas cumplen con las condiciones legales mínimas que se tienen que ofrecer a los trabajadores.

Aparte, queda el caso de otros puestos de trabajo "con más complejidad técnica" que no se están pudiendo cubrir y que van a ser más demandados en el futuro. Este es el caso de aquellos relacionados con la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el 'blockchain', por citar algunos. Algo que se quiere tratar con formación.

En cualquier caso, Pérez Rey ha vuelvo a reiterar que este no es un problema generalizado en España, que está por debajo de la media europea en vacantes. De hecho, solo Grecia tiene menos vacantes disponibles que nuestro país.

Para abordar esta cuestión, el Diálogo Social ha acordado volverse a encontrar "en un par de semanas", con más información que aportarán los agentes sociales. Se espera sacar adelante una hoja de ruta en la que abordar un eventual problema de vacantes, que aún así puede estar a la vuelta de la esquina.

En este sentido, Mari Cruz Vicente ha recordado que, en construcción, se predice que, si nadie lo corrige, pueden faltar 700.000 trabajadores en el futuro.

