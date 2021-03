Los plazos para tramitar el paro y otras prestaciones se ampliarán tantos días como esté fuera de servicio el SEPE

Aunque todavía no se sabe cuánto tiempo estará el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) caído por el ataque informático de este martes, el Ministerio de Trabajo quiere atenuar cualquier impacto que esta situación tenga sobre los demandantes de empleo y que depende de los subsidios del órgano. Por ello, mientras dure la paralización del SEPE no se contabilizarán los plazos de cómputo vigentes en la tramitación de las distintas prestaciones.

Así lo indican fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz y que el propio SEPE ha ratificado a través de su perfil de Twitter. En él se concreta que "los plazos de solicitud de las prestaciones se ampliarán tantos días como estén fuera de servicio las aplicaciones" por el ciberataque por el que el SEPE lleva fuera de combate más de 36 horas.

También se precisa que "no es necesario renovar la demanda de empleo", es decir, renovar el paro. "Se renovará automáticamente o se podrá renovar una vez establecido el servicio sin pérdida de derechos", indican desde el SEPE.

Listado

Desde Trabajo precisan que "se ha elaborado un listado con las personas que tenían cita previa asignada y están siendo atendidas telefónicamente". Según ha podido saber Invertia, también se mantiene la atención presencial. Aunque no se pueden hacer gestiones, quedarán 'apuntadas' para realizarlas más adelante.

"Los expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del SEPE y de la Secretaría General de la Administración Digital trabajan sin descanso desde ayer para resolver el ataque informático". Con todo, no precisan plazos para la recuperación de los sistemas.

"Hemos de subrayar de nuevo que no ha habido sustracción de datos y que los sistemas operativos y de gestión del SEPE así como los servidores, no han resultado dañados por el ciberataque. Por tanto, la gestión de nóminas de prestaciones en general y de ERTE en particular no se ven afectadas por el incidente", recuerdan.

Como ya ha contado Invertia, los trabajadores del SEPE llevan sin poder hacer ninguna gestión relacionada con el desempleo y las prestaciones que reciben millones de españoles desde la mañana de este martes por un ataque informático. Poco a poco, se van conociendo detalles del virus que ha provocado esta situación, como que se creó sólo unas horas antes de su ofensiva contra los sistemas del SEPE.

Una persona, ante una oficina de empleo en Alcorcón (Madrid).

El virus, un delnryuk de última generación y de la familia ransomware, pudo superar la seguridad de los sistemas del SEPE porque se formuló justo antes de que se iniciara el ciberataque. De ahí que no hubiera manera de pararlo en su inicio.

Los piratas informáticos causantes, cuya identidad no se ha desvelado todavía, no han pedido rescate alguno. De ahí que la conclusión de los expertos del Centro Criptológico sea que lo que se ha buscado ha sido diezmar el prestigio que pudiera tener el SEPE, al menos en el campo informático.