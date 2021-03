El pago del paro y de prestaciones de desempleo no sufrirá retrasos por el ataque informático al SEPE

Aunque en estos instantes el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encuentra paralizado por los estragos del ataque informático que ha sufrido este martes, las prestaciones que se tienen que pagar en próximas fechas no corren ningún peligro. La orden de pago se dio en el último día hábil de febrero, por lo que no se verán afectadas.

Así lo indican fuentes de personal del SEPE, conocedoras además del incidente. Según las mismas, las prestaciones y subsidios que se pagarán en este mes de marzo se terminaron de cerrar antes de terminar febrero.

Por ello, aseguran que los desempleados o beneficiarios de alguna de las prestaciones públicas que paga este órgano no tienen nada que temer por el ataque informático que ha sufrido la entidad. Con todo, también alertan de que si la actividad no se recupera en el corto plazo sí que puede haber problemas en futuros pagos.

'Dellryuk'

Como ya ha indicado Invertia, el SEPE ha sido atacado por un virus 'ransomware', concretamente un 'delnryuk' de última generación, dedicado al robo de información. Esto ha provocado la caída de todos los sistemas informáticos del Servicio, lo cual ha impedido que se puedan hacer cientos de miles de gestiones presenciales o telemáticas, y que su web esté caída.

A pesar de ello, las fuentes consultadas aseguran que la atención al público, que es con cita previa, se mantendrá en las oficinas de empleo.

Así, si un ciudadano tiene fijada una cita se le atenderá y se apuntarán las gestiones que haya que hacer para su caso. Cuando se recupere la actividad, se procederá a ejecutarlas por orden temporal. Lo mismo se hará en el caso de que la cita sea telefónica.

Lo que no está claro es cuándo se podrá recuperar dicha atención al público. Preguntado al respecto en la Cadena Ser, Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, no ha sido capaz de dar una estimación de cuándo las oficinas de empleo podrán volver a hacer gestiones con normalidad.

Respecto al ataque informático en sí mismo, indicó que los 'piratas' culpables del mismo no habían revelado su identidad. Así mismo, también precisó que los archivos del SEPE no fueron dañados. Es decir, que los delincuentes no pudieron sacar datos personales o de empresas.

Según ha precisado el responsable del SEPE, "se trata de un ciberataque similar al que han recibido otras empresas o administraciones a nivel global. Queremos agradecer el apoyo y la coordinación de las actuaciones de respuesta a este virus con la Secretaría General de Administración Digital, el Centro Criptológico Nacional y las empresas tecnológicas que han ofrecido su colaboración al haber sufrido incidentes similares".