Estos serán los días festivos y los puentes que quedan antes de terminar el año

Después de un largo periodo de confinamiento y un verano bastante fuera de lo normal, España encara el final de año con un calendario laboral con pocos festivos nacionales y con octubre como la única posibilidad de planear un viaje aprovechando un puente.

Tanto si hay un nuevo confinamiento como si no, el mes de agosto no deja ningún día sin trabajar. La única fiesta recogida es el sábado 15, festividad de la Asunción de la Virgen. No obstante, al no coincidir con un día laborable, no es posible hacer puente.

Calendario laboral 2020

Octubre: el único puente

El mes de octubre sí tiene festivos nacionales. En concreto el lunes 12, día de la Hispanidad. De esta manera, es posible aprovechar el fin de semana. Este es el único puente que queda en 2020 para todo el territorio, ya que además noviembre tampoco tiene ningún día festivo a nivel nacional.

Sin embargo, algunas comunidades autónomas han trasladado el festivo del 1 de noviembre, día de Todos los Santos, y que este año cae en domingo al lunes 2. Las comunidades que han hecho el cambio son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid.

En diciembre será festivo el martes día 8, Inmaculada Concepción. Algunas comunidades también recogen como no laboral el lunes 7, ya que el día de la Constitución Española este año cae en domingo.

De esta manera, en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla tendrán 'libre' desde el sábado 5 hasta el martes 8 (incluido).

El año se cierra con el tradicional 25 de diciembre, Natividad del Señor, que este año cae en viernes.