Trump le recrimina a Warsh que votase a favor de subir los tipos y pide a la Fed parar el endurecimiento monetario

El mandatario relaciona el aumento de la deuda pública tanto con la gestión de Joe Biden como con los altos intereses actuales.

Trump sostiene que el Comité de la Fed está compuesto por personas hostiles hacia su gobierno y que buscan perjudicarle políticamente.

El presidente estadounidense reprochó personalmente a Kevin Warsh su voto a favor del alza de tipos en la última reunión de la Fed.

Donald Trump ha criticado la última subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU.

Donald Trump, el presidente de EEUU ha vuelto a criticar la última subida de tipos por parte de la Fed. Y esta vez se lo ha recriminado de manera personal al guardián del dólar, Kevin Warsh.

El mandatario estadounidense ha asegurado que si hubiera sido él, hubiera votado en contra de subir los tipos de interés en la pasada reunión del banco central.

Pese a ello, Trump ha dicho no le culpa. Pero ha vuelto a instar a la institución monetaria a frenar el endurecimiento de la política monetaria.

"Es un problema porque tenemos una Junta de la Reserva Federal muy hostil. No culpo a Kevin Warsh. Probablemente yo habría votado en contra de la Junta si estuviera en su lugar", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista concedida a la revista Time.

En este sentido, Donald Trump ha resaltado que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed está compuesto por personas que buscan dañar al Gobierno.

Y, además, señala este motivo como el principal culpable del endurecimiento monetario.

Lo hace después de que la Fed subiera 25 puntos los tipos de interés en su última reunión, la de septiembre. El banco central acometió la primera subida de las tasas desde julio de 2023 y dejó el precio del dinero en el rango de entre el 3,75% y el 4%.

"Tenemos una junta muy hostil, y la junta dice: 'Queremos perjudicar a Trump'. No lo hacen por vosotros (los ciudadanos). Lo hacen porque tienen un síndrome de odio a Trump", ha asegurado para añadir que Warsh "está controlado hasta cierto punto por la junta".

En esta línea, el mandatario estadounidense ha achacado el aumento de la deuda pública en el país, por un lado, a la labor de su antecesor Joe Biden y, por otro, a los elevados intereses que se pagan por la misma.

Al ser preguntado si toda la culpa del repunte de la deuda era por Biden, Trump ha afirmado que no. "Seguimos pagando tasas de interés más altas. Tuvimos excelentes cifras de empleo hace dos semanas, ¿verdad?. ¿Qué hacen? Suben la tasa de interés", ha subrayado.

"Lo digo todo el tiempo porque quiero tratar de lograr que estas personas hagan lo correcto para el país. Cuando nos fue bien hace años, bajaron la tasa de interés. Ahora, cuando te va bien, de hecho, tuve excelentes cifras de empleo, 162.000 (nuevos empleos en agosto). Fue cuatro veces más grande de lo proyectado. Y dije, 'Oh, eso no son buenas noticias porque van a subir la tasa de interés'", ha remachado.