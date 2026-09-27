La carrera por la sucesión de Lagarde en el BCE se acelera con De Cos entre los favoritos y aún muchas incógnitas

El equilibrio geográfico y político en la cúpula del BCE condiciona las alianzas, con Francia y Alemania interesados en el puesto de economista jefe, lo que afecta las opciones del candidato español.

La salida anticipada de la alemana Isabel Schnabel del Comité Ejecutivo del BCE ha precipitado el calendario, obligando a decidir los nuevos cargos en diciembre.

Pedro Sánchez ha respaldado públicamente la candidatura de Hernández de Cos, destacando su liderazgo y conocimientos como positivos para Europa.

La carrera para suceder a Christine Lagarde en la presidencia del BCE se acelera, con Pablo Hernández de Cos y Klaas Knot como principales favoritos.

Tras unos meses de hibernación, la carrera por la sucesión de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), quizá el cargo con más poder de la UE, se ha acelerado esta semana con dos movimientos clave.

Por un lado, los dos nombres que parten con más opciones, el español Pablo Hernández de Cos y el holandés Klaas Knot, han recibido por primera vez el respaldo al máximo nivel de sus respectivos Gobiernos.

En el caso español, el apoyo de Pedro Sánchez no estaba ni mucho menos descontado: Hernández de Cos, actual presidente del Banco de Pagos Internacionales, fue nombrado gobernador del Banco de España por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

"La carrera por los puestos del BCE se está calentando, como demuestra la oleada de apoyos nacionales y también el anuncio de la miembro del Comité Ejecutivo Isabel Schnabel de que dejará antes de tiempo el banco para incorporarse al FMI", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Rebecca Christie, investigadora del think tank Bruegel.

La otra gran novedad es precisamente la salida anticipada de la alemana Schnabel, que llegó a sonar como posible sucesora de Lagarde, aunque nunca partió entre las favoritas. Schnabel desveló este jueves que abandonará su puesto el próximo 3 de enero, aunque su mandato expiraba el 31 de diciembre de 2027.

"Por ahora, los líderes nacionales están respaldando a candidatos de sus propios países, lo que indica que todavía estamos al principio del proceso para alcanzar un gran acuerdo que permita renovar la cúpula del BCE. Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos son los favoritos, ambos muy bien considerados y con un sólido currículum", apunta Christie.

Desde hace meses se especula además con que la propia Lagarde podría dejar el cargo antes de que expire su mandato, el 31 de octubre de 2027, bien para participar en la campaña de las elecciones francesas, bien para asumir la dirección del foro de Davos (o ambas cosas). Pero la presidenta nunca ha aclarado cuándo piensa marcharse.

El calendario

La salida anticipada de Schnabel permite despejar por fin el calendario. Dado que la renovación del Comité Ejecutivo del BCE (3 de sus 6 puestos) se tiene que abordar como un paquete para facilitar el reparto de cargos, los jefes de Estado y de Gobierno están ahora obligados a tomar una decisión más pronto de lo previsto: en el Consejo Europeo del 17 y 18 de diciembre.

Además de la presidencia y del puesto que dejará Schnabel, hay un tercer cargo en juego: el de economista jefe, que actualmente ocupa el irlandés Philip Lane. Su mandato expira en teoría el 31 de mayo de 2027, aunque previsiblemente también se acortará unos meses para permitir una renovación coordinada de la cúpula.

Después de muchos meses de ambigüedad calculada, Sánchez aprovechó una entrevista con Bloomberg en Nueva York, donde participaba en la Asamblea General de la ONU, para respaldar por primera vez la candidatura de Hernández de Cos. El español ha figurado desde el principio entre los favoritos para sustituir a Lagarde en todas las quinielas de la prensa internacional y de los expertos en política monetaria.

"Tiene el liderazgo, la capacidad y los conocimientos. Sería algo muy positivo, no solo para España, sino también para Europa, que alguien como él estuviera al frente del Banco Central", ha dicho de él el presidente del Gobierno.

El apoyo expreso de Sánchez a Hernández de Cos "es un paso importante y diría que imprescindible, porque es bien sabido que las negociaciones para cerrar estos cargos son altamente políticas e involucran muchos otros puestos en la Comisión y en otras entidades de alto nivel europeas", explica a este periódico Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics.

"De Cos es muy respetado y tiene posibilidades reales de aspirar al puesto, pero al final las negociaciones son más importantes que el currículum puro, así que no depende tanto de sus capacidades como de nuestra habilidad negociadora. La elección de Lagarde en 2019 ya dejó claro la importancia de los perfiles políticos incluso para un puesto que se presupone técnico", apunta Talavera.

Tampoco ayuda que Sánchez esté ahora en horas bajas en Bruselas por haberse desmarcado del consenso europeo en asuntos clave como la política migratoria (y la crisis de Ceuta lo ha hecho visible al máximo nivel) o el endurecimiento de la posición hacia China.

"El respaldo público de Sánchez a Hernández de Cos tendrá un pequeño impacto neto positivo en su candidatura. Pero este es sólo uno de los muchos factores que acabarán marcando la diferencia. Se trata de una partida de ajedrez político y económico de gran complejidad. La carrera sigue abierta y es demasiado pronto para decir cómo terminará", dice a EL ESPAÑOL-Invertia David Marsh, presidente del foro financiero OMFIF.

De hecho, la necesidad de garantizar los equilibrios geográficos y políticos en la renovación de la cúpula del BCE empieza ya a configurar extrañas alianzas. Según la prensa especializada, tanto Francia como Alemania aspiran al cargo de economista jefe. Por eso, Emmanuel Macron -que visita España a partir del martes- apoya a Knot para sustituir a Lagarde al frente del BCE.

El motivo es que, como Hernández de Cos procede del sur de Europa, su nombramiento implicaría casi con toda seguridad que uno de los países 'frugales' del norte de la zona euro asumiera el puesto de economista jefe para preservar el equilibrio de poder y privaría a Francia del codiciado cargo.

En sentido inverso, el Gobierno de Friedrich Merz, que mantiene muchos frentes abiertos contra Sánchez en la UE, podría acabar apoyando al candidato español como presidente del BCE a cambio de quedarse con el cargo de economista jefe, fundamental para definir la orientación de la política monetaria.

"A nivel más puramente económico, o desde la perspectiva más estricta de banquero central, el principal obstáculo que veo para Hernández de Cos es que su gran rival ahora mismo, Knot, es un halcón tradicional, y los episodios inflacionarios de los últimos años pueden favorecer la formación de una mayoría en torno a un perfil que se presupone sería más firme en la lucha contra la inflación", apunta Talavera.

Según un pacto no escrito, las cuatro potencias de la eurozona -Alemania, Francia, Italia y España- tienen garantizado un asiento permanente en el Comité Ejecutivo del BCE, el máximo órgano de dirección, formado por seis miembros.

Esta norma sólo se había roto una vez, con la salida de España entre 2012 y 2018. En sus memorias, Luis de Guindos asegura que se trató de un castigo de la canciller alemana Angela Merkel por las políticas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaron a nuestro país al borde del rescate total.

Ahora el Gobierno de Sánchez vuelve a correr el riesgo de perder definitivamente la silla de España en el directorio del BCE -que permanece vacante desde la salida de Guindos como vicepresidente el pasado mayo- si no juega bien sus cartas.