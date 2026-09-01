La inflación de la eurozona acelera hasta el 3,3% en agosto y mete presión al BCE para volver a subir los tipos de interés

La tasa de paro en la eurozona se mantuvo estable en el 6,4% en julio, aunque España sigue siendo el segundo país con más desempleo del bloque (10%).

España registra la inflación armonizada más alta entre las grandes potencias de la eurozona (4,5%), lo que supone una pérdida de competitividad respecto al resto.

La presión sobre el Banco Central Europeo aumenta para subir los tipos de interés en septiembre, con el objetivo de controlar la inflación y mantenerla cerca del 2%.

La inflación de la eurozona subió al 3,3% en agosto, impulsada principalmente por el encarecimiento de la energía tras la reanudación de tensiones entre EE.UU. e Irán.

La inflación de la eurozona volvió a acelerarse en agosto hasta alcanzar el 3,3%, cuatro décimas más que el mes anterior, debido al encarecimiento de la energía tras la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que ha vuelto a disparar el precio del petróleo.

Por su parte, la inflación subyacente -el indicador estructural que excluye los elementos más volátiles, como la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco-, se relajó levemente desde el 2,5% registrado en julio al 2,4% en agosto, según el dato adelantado publicado este martes por Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Este nuevo aumento de los precios intensifica la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para que reanude las subidas de los tipos de interés en su próxima reunión del 10 de septiembre, después de la pausa acordada en julio. La institución ha insistido en que hará todo lo necesario para devolver la inflación a su objetivo del 2%.

La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, reveló tras la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio que algunos miembros defendieron una subida inmediata de los tipos. Sin embargo, terminó imponiéndose la opción de esperar hasta septiembre para disponer de un cuadro macroeconómico más completo tras el verano antes de tomar una decisión.

La representante alemana en el directorio del BCE, Isabel Schnabel, ya ha dejado claro que ve inevitable que el precio del dinero vuelva a subir en septiembre. El objetivo es mantener la inflación bajo control y evitar que el encarecimiento de la energía se contagie al resto de precios mediante los llamados efectos de segunda ronda.

.- El Español

"Con el nivel actual de los tipos de interés, es poco probable que la inflación vuelva al objetivo a medio plazo y, por tanto, será necesario seguir endureciendo la política monetaria", declaró Schnabel a Bloomberg la semana pasada. Los mercados esperan un nuevo incremento de un cuarto de punto, hasta situar el tipo de referencia en el 2,5%.

"Con la inflación todavía acelerándose, es prácticamente seguro que el BCE subirá los tipos en su reunión de la próxima semana, en línea con nuestras previsiones", sostiene Leo Barincou, economista sénior de Oxford Economics.

"Sin embargo, a diferencia de los mercados, creemos que todavía es demasiado pronto para anticipar una tercera subida, especialmente porque las presiones subyacentes sobre los precios siguen contenidas por ahora", ha agregado.

El principal motor del repunte de la inflación vuelve a ser la energía, cuyo encarecimiento se acelera hasta el 14,3% interanual en agosto, frente al 10,3% de julio.

En contraste, los precios de los servicios se desaceleran ligeramente desde el 3,3% en julio hasta el 3% en agosto. Aumenta ligeramente la inflación de los bienes industriales no energéticos (del 0,9% de julio al 1,2% en agosto), mientras que los alimentos, el alcohol y el tabaco se mantienen estables (1,2%).

Entre las grandes potencias económicas de la eurozona, España es la que registra un índice de precios al consumo armonizado más alto -4,5%, seis décimas más que en julio y más de un punto por encima de la media de la eurozona-, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.

A continuación se sitúa Italia, donde la inflación sube tres décimas, hasta el 3,2%; Alemania, con un repunte de una décima, hasta el 2,9%; y Francia, que vuelve a figurar entre los países con menor inflación de la eurozona pese a subir su tasa del 2,4% al 2,7%.

Los países de la eurozona que registraron una inflación más alta en agosto fueron Lituania (5,8%), Chipre (5,2%) y Bulgaria (5,1%). En el extremo contrario de la clasificación, los Estados miembros con menor presión de precios son Estonia (1,3%), Malta (1,9%) y Finlandia (2,4%).

España, segundo país de la UE con más paro

Eurostat ha publicado también este martes los datos de paro correspondientes al mes de julio, que muestran que el mercado laboral de la UE resiste de momento el embate de la nueva crisis en Oriente Próximo.

De hecho, la tasa de paro se mantuvo estable en el 6,4% en la eurozona y en el 6,1% en el conjunto de la Unión, sin cambios respecto a junio y en niveles próximos a mínimos históricos.

Aunque lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas, España sigue siendo el segundo país del bloque con mayor tasa de paro (10%, una décima menos que en junio), solo por detrás de Finlandia (10,5%).

Además, ocupa el cuarto puesto de la UE en desempleo juvenil, con un 22,9% (cinco décimas menos que en junio), únicamente superada por Estonia (26,1), Suecia (24,4%) y Finlandia (23,4%).