El candidato de Trump para presidir la Fed se somete este martes a examen en el Senado de Estados Unidos

Warsh ha afirmado que los banqueros centrales deben escuchar a todos los sectores y transformar datos imperfectos en información valiosa, comprometiéndose a cumplir el mandato legal de la Fed.

El candidato considera esencial que las decisiones de la Fed se basen en el rigor analítico y la transparencia, y ha defendido que la independencia se gana y requiere rendición de cuentas.

Warsh ha reiterado en su discurso su compromiso de mantener la independencia de la política monetaria de la Fed, pese a las presiones políticas recientes.

Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para presidir la Reserva Federal, se somete este martes a examen ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos.

Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump para dirigir la Reserva Federal (Fed), se enfrenta este martes al Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, paso previo a ser confirmado en el cargo de presidente de la Fed, y en su comparecencia mostrará su compromiso de mantener la independencia de la política monetaria.

"Me comprometo a garantizar que la formulación de políticas siga siendo estrictamente independiente", reza el discurso de apertura de Warsh ante el Senado adelantado este lunes por el medio estadounidense Politico.

Igualmente, Kevin Warsh ha reivindicado en su discurso en varias ocasiones la importancia de la independencia del banco central en medio de la polémica generada por su nominación debido a las continuas declaraciones de Trump instando al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, a bajar los tipos de interés.

"Así pues, permítanme ser claro: la independencia de la política monetaria es esencial. Los responsables de la política monetaria deben actuar en interés de la nación y sus decisiones deben ser producto del rigor analítico, la deliberación significativa y la toma de decisiones transparente", se lee en el texto de Warsh.

En este sentido, el exgobernador de la Reserva Federal no ha querido criticar las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca en los últimos meses y, sin nombrarlo, ha defendido que los representantes electos pueden expresar su opiniones sin así afectar al rumbo de los tipos.

"No creo que la independencia operativa de la política monetaria se vea particularmente amenazada cuando los representantes electos --presidentes, senadores o miembros de la Cámara de Representantes-- expresan sus opiniones sobre los tipos de interés", sostiene.

Así, ha aseverado que los banqueros centrales deben tener la "firmeza" para escuchar a todos los sectores y ser "lo suficientemente humildes" para atender a nuevas ideas y desarrollos económicos, así como para transformar "datos imperfectos en información valiosa".

Independencia en política monetaria

También, Warsh ha considerado que "la inflación es una decisión" y que la Fed "debe asumir la responsabilidad de la misma", una misión que fue encomendada al instituto emisor "sin excusas, ni equívocos, ni discusiones, ni angustias".

Igualmente, el nominado para 'guardián del dólar' ha afirmado que la independencia en política monetaria "se gana" y también se ha comprometido a rendir cuentas de todas sus gestiones al frente del instituto emisor.

"De ser confirmado como presidente, buscaré aportar la experiencia de quien alguna vez estuvo dentro y el espíritu crítico de quien está fuera. Me aseguraré de que la Reserva Federal sea consciente de sus límites, se centre en su misión y cumpla con su mandato. Seré fiel a la Constitución, a la ley de la Reserva Federal y a lo mejor de las tradiciones de la Reserva Federal", reza el discurso.