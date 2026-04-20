Expertos en política monetaria sitúan a Pablo Hernández de Cos como el candidato favorito para presidir el BCE

El nombramiento depende de negociaciones políticas entre los líderes europeos y nunca antes un español ha presidido el BCE.

Compite principalmente con Joachim Nagel (Bundesbank), Klaas Knot (Países Bajos) y François Villeroy de Galhau (Francia), en una pugna muy ajustada.

Una encuesta de OMFIF lo sitúa en cabeza por su perfil técnico, capacidad de consenso y sensibilidad para equilibrar el crecimiento económico con la política de tipos de interés.

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, es considerado el favorito para presidir el Banco Central Europeo según expertos en política monetaria.

El ex gobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos, lidera la carrera para asumir la presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

Según una encuesta del centro de estudios OMFIF, recogida por Financial Times, los expertos en política monetaria consideran al español como el candidato idóneo para el puesto, destacando su capacidad de crear consensos y su sólido perfil técnico en un momento clave para la política monetaria europea.

La pugna por el máximo cargo de la política monetaria europea se presenta muy ajustada, pero Hernández de Cos logra desmarcarse frente a los principales pesos pesados del continente.

Una encuesta realizada este mes a una veintena de expertos por OMFIF, un influyente think tank económico con sede en Londres, ha evaluado nueve áreas clave del liderazgo en los bancos centrales.

En este sondeo, Hernández de Cos obtiene la mejor calificación, con una nota de 1,77 (en una escala donde 1 es la máxima puntuación y 5 la mínima).

Le siguen muy de cerca el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, con un 1,9; el exjefe del banco central neerlandés, Klaas Knot (1,92), y el gobernador saliente del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau (1,94). A mayor distancia se sitúa la miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel (2,57).

El español, considerado un economista equilibrado pero con una sensibilidad particular para no asfixiar el crecimiento económico frente a las subidas de los tipos de interés —un perfil conocido en el argot financiero como paloma—, logra sus mejores notas en áreas vitales.

Entre ellas destacan su sólida formación en economía monetaria, su capacidad para tejer consensos, sus credenciales europeas y su gran habilidad para recabar apoyos de Estados miembros distintos al suyo.

Su gran rival alemán, Joachim Nagel, despunta en cambio en la gestión de crisis y en el conocimiento profundo de los mercados financieros.

Los tiempos del relevo

El nombramiento del presidente del BCE depende en última instancia de los líderes de la Unión Europea, en un proceso que John Orchard, vicepresidente de OMFIF, califica de "opaco" y que suele zanjarse en el último minuto mediante negociaciones políticas entre las distintas capitales.

Ni España ni Alemania han presidido nunca esta institución en sus 27 años de vida. No obstante, el hecho de que la Comisión Europea esté actualmente en manos de una alemana supone un importante freno político para las aspiraciones de Nagel.

Aunque el mandato de ocho años de Christine Lagarde no concluye oficialmente hasta octubre de 2027, los movimientos entre bambalinas ya han comenzado.

El pasado mes de febrero, el Financial Times adelantó que Lagarde sopesaba abandonar el cargo antes de tiempo para facilitar que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el líder alemán, Friedrich Merz, pactaran su relevo antes de las decisivas elecciones presidenciales francesas de 2027.

Además, el año pasado llegó a publicarse que Lagarde barajaba dejar Fráncfort para presidir el Foro Económico Mundial.

Sin embargo, el repunte de las tensiones inflacionistas derivado del conflicto en Irán podría trastocar este calendario. "Cuando hay grandes nubes en el horizonte, el capitán no abandona el barco", advirtió tajante la propia Lagarde la semana pasada en declaraciones a Bloomberg TV.

En cualquier caso, la historia reciente de las altas instituciones europeas advierte de que partir como claro favorito no siempre garantiza el nombramiento final.

La propia elección de Lagarde en el año 2019 como candidata de consenso de última hora cogió por sorpresa a la inmensa mayoría de los analistas.