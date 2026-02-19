De Guindos, sobre la salida anticipada de Lagarde en el BCE: "Mientras esté seguirá siendo una gran presidenta"

Las claves nuevo Generado con IA Luis de Guindos elogia la labor de Christine Lagarde al frente del BCE y afirma que, mientras siga, será una gran presidenta. De Guindos destaca que la economía europea crece más de lo proyectado, pero advierte sobre los riesgos derivados del entorno geopolítico y la competencia de China. El vicepresidente del BCE señala la evolución positiva de la inflación, situándose por debajo del 2%, y afirma que no hay una senda predeterminada para los tipos de interés. De Guindos defiende el acuerdo UE-Mercosur como positivo para Europa, aunque reconoce preocupación en la agricultura y confía en los mecanismos de salvaguarda.

"No tengo ninguna indicación al respecto por parte de la presidenta del BCE, está centrada en su trabajo. Mientras esté seguirá siendo una gran presidenta".

De esta manera, el vicepresidente del Banco Central Europeo, (BCE), Luis de Guindos, ha valorado la posible salida anticipada de Christine Lagarde de la presidencia de la institución europea.

Durante su intervención en la jornada organizada por Cámara Valencia sobre el presente y futuro de la economía europea, el que fuera ministro de Economía ha aplaudido el trabajo realizado por Lagarde ante su posible salida del BCE.

"No tengo ninguna indicación al respecto por parte de la presidenta de la BCE, está centrada en su trabajo, mientras esté seguirá siendo una gran presidenta. Ha hecho una gran labor", ha destacado.

"Es una de las personas más elegantes en el amplio sentido del término, ha conseguido mucho consenso en el seno del BCE y ha hecho una magnífica labor. Ha sido una magnífica presidenta y estoy convencido de que lo seguirá siendo", ha proseguido.

De esta manera se ha pronunciado de Guindos ante las informaciones que afirman que Lagarde dejará el Banco Central Europeo (BCE) antes de que finalice su mandato de ocho años como presidenta.

Lagarde ocupa el cargo de presidenta del BCE desde noviembre de 2019. Antes de llegar al cargo fue directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2011 hasta julio de 2019, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el FMI.

De Guindos también ultima su salida del BCE al finalizar su mandato de ocho años en la institución europea. "Me quedan tres meses, mi mandato concluirá el 31 de mayo", ha expresado.

Durante su intervención, el vicepresidente de la institución europea ha valorado otros temas como la "positiva" evolución de la economía española. "Evidentemente, como siempre, existen riesgos a medio plazo como el mantenimiento de la vivienda o los servicios sociales", ha recordado.

En cuanto a la situación económica europea, de Guindos ha asegurado que "los datos ponen de manifiesto que el crecimiento económico en Europa está siendo más elevado de lo proyectado". Sin embargo, alerta de que "la principal fuente de incertidumbre es el entorno geopolítico".

De Guindos ha subrayado las tres principales amenazas para el mercado europeo, con especial hincapié en la defensa. "La principal preocupación es la defensa. En estos momentos, la cobertura de EEUU no está garantizada, y tenemos un enemigo que ha invadido Ucrania", ha afirmado.

Junto a este aspecto, con el que justifica el aumento del gasto en defensa del 2 al 3%, el vicepresidente del BCE ha alertado de la irrupción de China como "el principal competidor europeo".

Por todo ello, ha asegurado que "Europa está en una encrucijada". "El mundo que hemos conocido está cambiando. Europa se había ajustado al modelo y este está desapareciendo. Es necesario aumentar la independencia de Europa", ha apuntado.

Inflación y tipos de interés

Por otro lado, ha afirmado que la evolución de la inflación es "positiva" al situarse "por debajo del 2 por ciento que es nuestro objetivo".

En cuanto a los tipos de interés, pese a que asegura que el 2% es "el nivel adecuado", no siguen "ninguna senda predeterminada". "Partido a partido, como el Cholo", ha sentenciado.

En cuanto a la aplicación del euro digital, de Guindos lo ha definido como "la evolución digital de los billetes que tenemos en el bolsillo". Además, ha defendido que existirá como "complemento al cash" y que será "la única forma de pago realmente europea".

"Será un refuerzo para la soberanía monetaria. Será dinero público, no pretendemos desplazar a los medios privados ni al efectivo. Hay teorías conspiratorias, pero no se las crean, la privacidad está garantizada", ha detallado.

Mercosur

Además, ha defendido que el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur "es positivo para Europa" y que habrá que "buscar alternativas para minimizar su impacto" en sectores como la agricultura.

"Mercosur es positivo para Europa porque en un momento en que el proteccionismo va a la alza, llegar a acuerdos de libre comercio para un espacio económico como es el europeo, muy abierto al exterior, es fundamental y porque creo que el beneficio sería claro", ha sostenido.

No obstante, el exministro ha indicado que sabe que "hay preocupación en el ámbito de agricultura pero también que los mecanismos de salvaguarda que se han ido introduciendo garantizan que su impacto sea reducido".