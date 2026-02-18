La presidenta del BCE, Christine Lagarde, abandonará el cargo antes de que finalice su mandato de ocho años

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, el pasado domingo en la Conferencia de Seguridad de Munich. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Christine Lagarde dejará la presidencia del Banco Central Europeo antes de completar su mandato de ocho años. La decisión se produciría un año antes de las elecciones presidenciales en Francia, previstas para abril de 2027. Lagarde busca abandonar el BCE con tiempo suficiente para presentarse como candidata a la presidencia francesa.

Christine Lagarde dejará el Banco Central Europeo (BCE) antes de que finalice su mandato de ocho años como presidenta, según informa este miércoles el Financial Times, que ha hablado con una persona de su entorno que conoce bien su postura a este respecto.

Este movimiento se produciría un año antes de las elecciones presidenciales en Francia, que está previsto que se celebren en abril de 2027.

Desde la agencia Reuters se han puesto en contacto con el BCE para confirmar la información, pero aún no han recibido una respuesta.

El Financial Times insiste en que Lagarde quiere dejar la institución antes de las presidenciales francesas para tener tiempo suficiente para presentarse como candidata.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.