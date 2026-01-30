La administración Trump se prepara para nominar a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

Las claves nuevo Generado con IA La administración Trump planea nominar a Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, según fuentes citadas por Bloomberg. La posible nominación enfrenta obstáculos en el Senado, donde el senador Thom Tillis ha prometido bloquear candidatos hasta que se resuelva una investigación sobre la Fed. Warsh, exgobernador de la Reserva Federal y asesor de Trump, es partidario de reducir aún más las tasas de interés, alineándose así con las preferencias del presidente. Otros candidatos considerados incluyen a Kevin Hassett, Christopher Waller y Rick Rieder, aunque Trump adelantó que su elección será una figura reconocida en el mundo financiero.

La administración Trump se está preparando para que el presidente nomine a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, según ha informado Bloomberg.

La nominación de Warsh puede enfrentar un camino complicado hacia la confirmación en el Senado de Estados Unidos, ya que el senador Thom Tillis prometió bloquear a cualquiera de los nominados de Trump a la Fed hasta que se resuelva una investigación sobre la renovación del banco central.

Las personas consultadas por Bloomberg, que pidieron el anonimato para discutir asuntos que aún no son públicos, advirtieron que la selección no es definitiva hasta que Trump haga un anuncio formal.

Las mismas fuentes señalaron que Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, visitó la Casa Blanca el jueves.

Otros candidatos en la lista incluyen al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller , y el ejecutivo de BlackRock Inc., Rick Rieder.

El presidente adelantó su inminente anuncio sin revelar el nombre el jueves por la noche, diciendo que la elección no sería demasiado sorprendente y será alguien conocido por "todos" en el mundo financiero.

"Mucha gente piensa que es alguien que podría haber estado allí hace unos años", destacó Trump.

Reducir las tasas de interés

Warsh formó parte de la Junta de Gobernadores del banco central estadounidense de 2006 a 2011 y ha asesorado a Trump en política económica. De ser nominado y confirmado, sucedería a Jerome Powell, cuyo mandato al frente finaliza en mayo. Esto marcaría un regreso para Warsh, de 55 años, a quien el presidente pasó por alto para el cargo principal en 2017 al elegir a Powell.

Este se ha alineado con el presidente en los últimos meses al defender públicamente tasas de interés más bajas, contradiciendo su reputación de larga data como halcón contra la inflación.

Trump ha buscado un candidato que sea ampliamente aceptable para los mercados y que también comparta su inclinación a reducir las tasas de interés aún más y más rápido.

A principios de esta semana, la Fed mantuvo estables las tasas después de haberlas bajado tres veces a fines de 2025.