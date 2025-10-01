La inflación de la eurozona repunta al 2,2% en septiembre, lo que respalda la pausa del BCE en el recorte de tipos

La inflación de la eurozona subió dos décimas en septiembre, hasta situarse en el 2,2%, debido a un ligero repunte en el sector servicios y a que los precios de la energía caen a un ritmo más lento que el mes anterior, según el dato adelantado publicado este miércoles por Eurostat.

Esta subida refuerza la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de hacer una pausa larga en su ciclo de rebajas de los tipos de interés, que podría convertirse en definitiva.

La inflación subyacente -que excluye los elementos más volátiles: energía, alimentos, alcohol y tabaco- se mantiene estable en el 2,3% por cuarto mes consecutivo. Este indicador estructural es una de las principales referencias que usa el BCE a la hora de decidir sobre el precio del dinero.

Todos los analistas esperan que la institución dirigida por Christine Lagarde mantenga sin cambios los tipos en el 2% en su próxima reunión del 30 de octubre.

El motivo es que la economía de la eurozona resiste mejor de lo esperado el impacto de los nuevos aranceles decretados por Donald Trump, mientras que la inflación vuelve a subir por encima del objetivo del 2%, equivalente a la estabilidad de precios.

En septiembre, los servicios volvieron a registrar la mayor tasa interanual de inflación en la zona del euro, con un 3,2%, ligeramente por encima del 3,1% de agosto.

A continuación se situarían los alimentos, el alcohol y el tabaco, que se reducen ligeramente desde el 3,2% de agosto al 3% en septiembre.

Los productos industriales no energéticos se mantienen estables en el 0,8%, mientras que la energía modera bruscamente su descenso hasta apenas el -0,4%, comparado con el -2% de agosto.

Tasa de inflación en los países de la eurozona en septiembre

Entre las grandes potencias de la eurozona, España es la que registra una inflación más elevada (el 3%, tres décimas más que en julio). El nivel de precios en nuestro país está ya ocho décimas por encima de la media de la eurozona, lo que se traduce en una pérdida de competitividad.

A continuación se sitúa Alemania, donde el índice de precios de consumo armonizado subió tres décimas en septiembre, hasta el 2,4%. La inflación también repunta en Italia (del 1,6% al 1,8%) y en Francia (del 0,8% al 1,1%).

De hecho, Italia y Francia son los países de la eurozona con una inflación más baja en septiembre, si se descuenta el caso de Chipre, donde el índice de precios de consumo se situó en el 0%.

En el extremo contrario de la clasificación, los Estados miembros que sufren ahora una mayor presión en materia de precios son Estonia (5,2%) y Croacia y Eslovaquia (4,6%).