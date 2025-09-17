La Fed baja los tipos de interés tras meses de presión de Trump y los deja en el 4,25%

Tras nueve meses de pausa, y otros tantos de presión del Gobierno estadounidense, la Reserva Federal (Fed) ha decidido bajar los tipos de interés. El recorte, el primero desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, deja las tasas de referencia en el rango de entre el 4% y el 4,25%.

El banco central mueve ficha ante el agotamiento del mercado laboral estadounidense y tras los ataques que la Administración Trump ha llevado a cabo con la intención de modificar la política monetaria.

La Fed comenzó a reducir las tasas de referencia hace justo un año, en septiembre de 2024. La bajada de tipos aprobada por aquel entonces fue de 50 puntos básicos.

La reducción llegó tras casi catorce meses en los que los tipos de interés se mantuvieron, sin cambios en la horquilla, entre el 5,25% y el 5,5%, en máximos desde enero de 2001.

El banco central estadounidense volvió a recortar el precio del dinero en noviembre —justo dos días después de que se celebrasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos— y también en diciembre. En ambos casos, los movimientos fueron de 25 puntos básicos.

Por tanto, este ha sido el primer descenso desde que Donald Trump se convirtió el pasado enero en el 47º presidente de Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente, distintos miembros de su Administración y varios senadores republicanos han criticado ferozmente la postura de la Fed, de esperar y ver cuál es el impacto de las políticas del Gobierno antes de retomar las bajadas de las tasas.

Trump ha llegado a llamar a Powell "idiota" y "lento" por no recortar los tipos. El magnate, quien ha solicitado una bajada del precio del dinero de 300 puntos básicos, incluso ha puesto sobre la mesa el despido del banquero central.

La Administración Trump también ha presionado a la Fed con el sobrecoste de la renovación de la sede que la autoridad monetaria tiene en Washington.

Con la independencia de la institución en el punto de mira de los inversores, el último paso para influir en las decisiones de política monetaria ha sido el despido de Lisa Cook, economista y primera mujer afroamericana en formar parte de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

Finalmente, la salida no se ha producido. Una jueza federal ha frenado el cese de Cook, decisión que mantiene a la economista en el cargo mientras se resuelve la disputa legal.

Por tanto, Cook ha participado en esta deliberación de la Fed. Stephen Miran, ideólogo de los aranceles de Trump y nombrado por el republicano, también ha participado en la reunión tras haber sido confirmado por el Senado y prestar juramento como gobernador.

Trump ha contado, por tanto, con tres gobernadores afines. Los otros son Christopher Waller -su nombre se incluye en las quinielas para convertirse en próximo presidente de la Fed- y Michelle Bowman, recién nombrada vicepresidenta de supervisión.

Todos los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), incluido el presidente Powell, han estado de acuerdo en recortar las tasas 25 puntos básicos.

La única excepción ha sido Miran, quien se ha mostrado partidario de un recorte de 50 puntos básicos.

100% a una bajada

El mercado daba por hecho que el desenlace de esta reunión sería una bajada de tipos. Las posibilidades de que el recorte tenga lugar son del 100%.

Los inversores no han variado sus expectativas a pesar del repunte de la inflación. La tasa general del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EEUU sumó dos décimas en agosto, hasta alcanzar el 2,9%.

A su vez, la tasa subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se mantuvo en el 3,1%.

La razón principal por la que un descenso de los tipos de interés está totalmente descontado es el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. Son varias las referencias conocidas que dibujan dicha fotografía.

El mercado laboral

Por un lado, entre abril de 2024 y marzo de 2025, el país creó 911.000 puestos de trabajo menos de los calculados inicialmente.

No ha sido la única revisión. En mayo y junio, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) redujo en 258.000 los puestos de trabajo generados en mayo y junio.

De esta forma, en mayo se crearon 19.000 empleos, mientras que en junio se destruyeron 13.000.

En julio fueron 79.000 nuevos puestos de trabajo, pero en agosto la cifra volvió a reducirse a 22.000. La tasa de paro se elevó al 4,3%. Es la más alta desde hace casi cuatro años.

Cabe recordar que, a diferencia de otros bancos centrales, la Fed tiene un doble mandato: la estabilidad de precios y el máximo empleo.

El instituto emisor estadounidense tiene la responsabilidad de promover ambos objetivos de forma simultánea. Es decir, la política monetaria debe equilibrar estos dos fines, aunque a veces puedan entrar en conflicto.

Dos bajadas más en 2025

Los miembros del FOMC también han publicado sus expectativas sobre dónde se encontrarán los tipos de interés en el corto y medio plazo.

En esta ocasión, los responsables de política monetaria han revisado a la baja el nivel en el que terminarán los tipos de interés en 2025, 2026 y 2027.

Exactamente, esperan que las tasas terminen este año en el 3,6%. Es decir, contemplan un recorte de 50 puntos básicos en lo que resta de ejercicio, tras el realizado este miércoles.

Equivale a dos bajadas a razón de 25 puntos básicos cada una, el movimiento más habitual llevado a cabo por los bancos centrales. Quedan dos reuniones este año, una a finales de octubre y otra a mediados de diciembre.

Aunque, como suele señalar Powell en todas sus intervenciones, estas previsiones no están grabadas en piedra, los responsables de política monetaria anticipan que los tipos finalicen 2026 en el 3,4% y lleguen al 3,1% en 2027.

“Los mercados financieros prevén ahora casi seis recortes de los tipos de interés oficiales entre ahora y finales de 2026, incluidos casi tres en las tres próximas reuniones”, subrayaban los expertos de Edmond de Rothschild AM antes del encuentro.