El BCE se mantiene en 'modo pausa': deja los tipos sin cambios en el 2% por segunda reunión consecutiva

El Banco Central Europeo (BCE) se aferra al 'modo pausa' a la espera de que se despeje la elevada incertidumbre que todavía nubla las perspectivas económicas de la eurozona, que ha vivido un nuevo episodio esta semana con la crisis en Francia.

Cumpliendo el guion previsto, la institución dirigida por Christine Lagarde ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés por segunda reunión consecutiva: deja en el 2% la tasa aplicable a la facilidad de depósito, que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria.

El Consejo de Gobierno ha optado por guardar la pólvora tras haber ejecutado ocho recortes del precio del dinero entre junio de 2024 y junio de 2025, que han rebajado los tipos a la mitad: desde máximos del 4% al actual 2%.

El argumento del BCE es que la eurozona ha resistido mucho mejor de lo previsto el caos arancelario desatado por Donald Trump, con un crecimiento testimonial del 0,1% en el segundo trimestre del año.

Al mismo tiempo, la tasa de inflación de la eurozona se consolida en los últimos meses muy cerca del objetivo del 2%, equivalente a la estabilidad de precios. En agosto, el nivel de precios repuntó una décima (hasta el 2,1%), pero la inflación estructural se mantiene estable en el 2,3%.

En sus nuevas previsiones publicadas este jueves, el BCE calcula que la inflación se situará de promedio en el 2,1% en 2025 (una décima más de lo que había calculado en junio), en el 1,7% en 2026 y en el 1,9% en 2027.

La inflación subyacente (que excluye los elementos más volátiles, la energía y los alimentos) bajará del 2,4% este año al 1,9% en 2026 y al 1,8% en 2027.

De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento de la eurozona se situará en el 1,2% en 2025, lo que representa una revisión al alza con respecto al 0,9% previsto en junio.

La previsión de crecimiento para 2026 es ahora ligeramente inferior, situándose en el 1,0%, mientras que la de 2027 se mantiene sin variación en el 1,3 %.

Con la pausa de este jueves, el tipo de interés de la facilidad de depósito (es decir, lo que cobran las entidades por aparcar su dinero en Fráncfort a un día) se mantiene en el 2%, su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

La tasa aplicable a las operaciones principales de financiación se queda en el 2,15%, mientras que la facilidad marginal de crédito (lo que pagan los bancos por la financiación a un día) se deja también sin cambios en el 2,4%.

Próximos pasos

La gran incógnita ahora es si el BCE va a ejecutar en los próximos meses un último recorte, o si los tipos se van a quedar ya en el 2% para un largo periodo de tiempo.

Los 'halcones' del Consejo de Gobierno, liderados por la alemana Isabel Schnabel, sostienen que el ciclo de bajadas ha llegado ya probablemente a su fin.

Alegan que en los próximos meses el crecimiento de la eurozona va a despegar por un doble motivo. En primer lugar, la incertidumbre comercial se ha reducido gracias al acuerdo firmado por Trump y Ursula von der Leyen a finales de julio en Escocia.

Además, el BCE espera un estímulo fiscal significativo debido al aumento del gasto en Defensa decidido por la mayoría de los países de la eurozona, empezando por Alemania.

En el extremo contrario, las 'palomas' del BCE avisan de que no hay margen para la "complacencia", porque el principal riesgo ahora es que la inflación caiga prolongadamente por debajo del objetivo del 2%.

"Tenemos que ser conscientes de los riesgos a la baja para la inflación", ha avisado el gobernador del Banco de Finlandia, Ollie Rehn, en una entrevista en el Financial Times.

"Estamos en una buena posición. Estamos bien preparados para afrontar aguas turbulentas y los riesgos que puedan surgir en los próximos meses", dijo la presidenta Lagarde tras la anterior reunión de julio.