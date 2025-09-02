Schnabel (BCE) defiende no tocar los tipos pero alerta de que las subidas "pueden llegar antes de lo que muchos piensan"

La economista alemana Isabel Schnabel, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha defendido este martes no tocar los tipos de interés. Eso sí, ha alertado de que las subidas "pueden llegar antes de lo que muchos piensan".

En una entrevista con Reuters, que el BCE publicó este martes en su página web, ha explicado que "estamos en un mundo más fragmentado, con una oferta global menos elástica, mayor gasto fiscal y sociedades envejecidas, es un mundo con mayor inflación. Así que creo que el momento en que los bancos centrales de todo el mundo empiecen a subir los tipos de interés de nuevo puede llegar antes de lo que muchos piensan actualmente".

También ha destacado que "los tipos de interés están en un buen lugar. Se proyecta que la inflación a medio plazo se sitúe en torno al 2% y las expectativas de inflación están ancladas. Estamos en pleno empleo y la economía crece según la tendencia".

Asimismo, la economista ha considerado que el BCE sólo debería reaccionar si la inflación se desvía de forma persistente del objetivo del 2% a medio plazo y "amenaza con desestabilizar las expectativas de inflación".

Y ha añadido que "podemos tolerar desviaciones moderadas de la inflación del objetivo en cualquier dirección".

"Por lo tanto, en ausencia de grandes impactos no veo razón para ajustar la política monetaria", ha subrayado Schnabel.