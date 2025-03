Lagarde no descarta que el ciclo de recortes de tipos haya llegado a su fin: "Si los datos lo justifican, haremos una pausa"

En los últimos meses, la respuesta de Christine Lagarde cuando se le preguntaba por sus próximos movimientos en materia de tipos era siempre la misma: la dirección del viaje está clara, seguir rebajando el precio del dinero, aunque el calendario y el volumen de los recortes se decidiría "reunión a reunión" y "dependiendo de los datos" sobre inflación y crecimiento económico.

En la rueda de prensa de este jueves, los periodistas le han preguntado de nuevo varias veces a Lagarde si la dirección del viaje (a la baja) sigue estando clara: ella no ha sido capaz de contestar. La presidenta del BCE ya no descarta que el ciclo de recortes de tipos haya llegado a su fin. La rebaja aprobada este jueves podría haber sido la última.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha ejecutado el sexto recorte de los tipos de interés desde junio de 2024 (y el quinto consecutivo tras una pausa en julio) por valor de 0,25 puntos, hasta situar en el 2,5% la tasa aplicable a la facilidad de depósito, que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria.

La decisión se ha adoptado tras una discusión "intensa" y "animada", que no ha permitido lograr la unanimidad. Uno de los 'halcones', el gobernador del Banco de Austria Robert Holzmann, se ha abstenido, según ha relatado la propia Lagarde. De hecho, el BCE ha señalado de forma implícita una pausa inminente en el ciclo de recortes al subrayar por primera vez en su comunicado que "la política monetaria está adoptando una orientación considerablemente menos restrictiva".

¿Significa eso que el BCE podría no bajar tipos en su próxima reunión del 17 de abril? "Como hemos hecho siempre, y ahora lo haremos más si cabe, dependeremos de los datos. Si los datos nos indican que para alcanzar el el destino (del 2% de inflación) la política monetaria apropiada debería ser un recorte, lo haremos. Pero si los datos nos indican que no es así, no recortaremos y haremos una pausa", afirma Lagarde.

La presidenta ha insistido en que el BCE "no se va a comprometer de antemano a ninguna senda concreta" de tipos debido al alto nivel de incertidumbre, provocada entre otras cuestiones por las guerras comerciales desatadas por Donald Trump. "Tenemos riesgos en todas partes e incertidumbre en todas partes", ha insistido Lagarde.

El BCE se mantendrá además vigilante ante el impacto económico del plan de rearme anunciado por Ursula von der Leyen, que pretende movilizar 800.000 millones de euros; así como de los paquetes de inversión que prepara el próximo canciller alemán, Friedrich Merz. El Consejo de Gobierno está de acuerdo en que estas iniciativas impulsarán el anémico crecimiento económico de la eurozona, pero a la vez también podrían empujar de nuevo la inflación al alza.